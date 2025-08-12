El Turco García va por un nuevo desafío y anunció que será candidato a diputado nacional

El exjugador, que actualmente tiene un programa de streaming, será tercero en una lista del PRO e intentará ser legislador por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Claudio García, que se destaca en el streaming, ahora buscará un cargo político.

Claudio “Turco” García confirmó que será candidato a diputado nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires , en las listas del Partido Integrar que encabeza el exlegislador porteño y exsindicalista Daniel Amoroso. Así lo confirmó el propio exfutbolista a través de las redes sociales señalando que “en octubre, con mi amigo Daniel Amoroso, salimos a la cancha como candidatos a diputados nacionales. Este partido jugalo con nosotros”.

El anuncio que realizó el Turco llamó la atención y generó diversas opiniones en las redes sociales, donde también Amoroso se sumó y publicó que “la Ciudad está perdiendo y con el Turco García venimos a dar vuelta el partido”.

Según dejaron trascender, Amoroso será el primer candidato de la lista y García el tercero , ya que la ley de cupo femenino establece que al encabezar la nómina un hombre el segundo puesto debe ocuparlo una mujer.

En las últimas horas, ambos dieron inicio a la campaña electoral con una visita al club José Soldati, donde el también director técnico y su mentor político compartieron momentos con directivos de la institución de Villa Soldati y varios chicos.

García, referente de Racing y campeón de la Copa América 1991 y 1993 con la selección argentina, explicó que su ingreso a la política se produce por “mi amistad con Amoroso de hace 40 años, sino no me hubiera metido”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/danielamoroso/status/1954926628938649883&partner=&hide_thread=false La Ciudad está perdiendo y con el Turco García venimos a dar vuelta el partido. pic.twitter.com/7HW38toP2H — Daniel Amoroso (@danielamoroso) August 11, 2025

Además, consideró necesario "cambiar la realidad" de la ciudad: "Hay mucha gente durmiendo en la calle. Antes la ciudad era una cosa y la provincia otra, pero ahora están muy parejas", afirmó el Turco, quien inició en 1980 su carrera profesional en Huracán y la terminó en 1999 vistiendo la camiseta de Independiente Rivadavia (Mendoza), en la segunda división del fútbol argentino.

Desde entonces, García pasó por diversos programas de televisión y desde 2023 conduce el ciclo de streaming "Lo del Turco", que se transmite por Youtube.