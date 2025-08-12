El Turco García va por un nuevo desafío y anunció que será candidato a diputado nacional

Claudio “Turco” García confirmó que será candidato a diputado nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en las listas del Partido Integrar que encabeza el exlegislador porteño y exsindicalista Daniel Amoroso. Así lo confirmó el propio exfutbolista a través de las redes sociales señalando que “en octubre, con mi amigo Daniel Amoroso, salimos a la cancha como candidatos a diputados nacionales. Este partido jugalo con nosotros”.
El anuncio que realizó el Turco llamó la atención y generó diversas opiniones en las redes sociales, donde también Amoroso se sumó y publicó que “la Ciudad está perdiendo y con el Turco García venimos a dar vuelta el partido”.
Según dejaron trascender, Amoroso será el primer candidato de la lista y García el tercero, ya que la ley de cupo femenino establece que al encabezar la nómina un hombre el segundo puesto debe ocuparlo una mujer.
El Turco García arrancó con la campaña
En las últimas horas, ambos dieron inicio a la campaña electoral con una visita al club José Soldati, donde el también director técnico y su mentor político compartieron momentos con directivos de la institución de Villa Soldati y varios chicos.
>>Leer más: Historias en juego: a corazón abierto, Bricco dijo "no vi la luz" y relató vivencias en su profesión
García, referente de Racing y campeón de la Copa América 1991 y 1993 con la selección argentina, explicó que su ingreso a la política se produce por “mi amistad con Amoroso de hace 40 años, sino no me hubiera metido”.
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/danielamoroso/status/1954926628938649883&partner=&hide_thread=false
Además, consideró necesario "cambiar la realidad" de la ciudad: "Hay mucha gente durmiendo en la calle. Antes la ciudad era una cosa y la provincia otra, pero ahora están muy parejas", afirmó el Turco, quien inició en 1980 su carrera profesional en Huracán y la terminó en 1999 vistiendo la camiseta de Independiente Rivadavia (Mendoza), en la segunda división del fútbol argentino.
>>Leer más: Las fuertes tensiones en Boca apuntan contra Miguel Russo, que no dirigió ni 10 partidos
Desde entonces, García pasó por diversos programas de televisión y desde 2023 conduce el ciclo de streaming "Lo del Turco", que se transmite por Youtube.
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/porqueTTarg/status/1954937786789769372&partner=&hide_thread=false