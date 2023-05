Newell's: Méndez no está entre los concentrados para el partido contra Godoy Cruz

Armando Méndez no fue citado para el compromiso de Newell's contra Godoy Cruz.

El uruguayo Armando Méndez otra vez no estará en un partido de la Liga Profesional. Ya no había sido citado en la anterior fecha contra Lanús y este sábado volvió quedar afuera de los citados. En principio parece extraño que el uruguayo, importante en el triunfo de días atrás contra Blooming por la Sudamericana, se quede afuera, pero quizás exista un motivo físico que le impida jugar tan seguido. Información oficial al respecto, por el momento no hay ninguna.