Nahuel Gómez: "Quiero demostrar que puedo estar en el equipo"

Para Nahuel Gómez será el cuarto partido que saldrá de movida. Llegó a Central cuando tenía siete años. Debutó en la Superliga con Belgrano en abril pasado, de la mano de Leo Fernández en Arroyito. Luego jugó la Copa Sudamericana ante San Pablo bajo el interinato de José Chamot, en el 1 a 1 disputado en el Gigante. Después volvió a ser titular en casa por el torneo local contra Estudiantes con el Flaco como entrenador, cuando terminaron 1 a 1 en el cierre de temporada. Esta noche el Patón Bauza le dará la oportunidad de mostrarse por primera vez en su ciclo frente a Vélez en Liniers. "Hacía mucho que no tenía esta chance. Por suerte me llega en un momento en que estoy tranquilo y con mucha confianza. Quiero demostrar que puedo estar en el equipo y que puedo cumplir", afirmó el lateral derecho de 22 años en diálogo con Ovación. Y acotó: "En estos momentos pienso en mi mamá, que siempre me acompañó a entrenar, en mis hermanos y mi novia, que siempre me están bancando. Ojalá mañana (hoy) las cosas nos salgan bien porque todos los chicos que jugaremos queremos lo mejor para el club".

¿Cómo estás viviendo las horas previas a tu primer partido oficial con Bauza?

Muy contento y con un poco de ansiedad. Al fin me llegó la oportunidad, así que trataré de no desaprovecharla.

¿Se puede decir que es especial?

En parte es así porque siempre trabajo para poder estar. Hacía mucho que no tenía esta chance. Por suerte me llega en un momento en el que estoy tranquilo y con mucha confianza. Quiero demostrar que puedo estar, que puedo cumplir y estar en el primer equipo.

¿Hablaste algo o le pediste algún consejo a Bettini, teniendo en cuenta que él es el titular?

Siempre hablamos con Gonza (Bettini). Es un muy bien compañero y siempre me da consejos.

¿Qué cosas le podés aportar al equipo?

Soy un lateral derecho que puede marcar o proyectarse. Depende de lo que me pida el entrenador. Me adapto a las dos situaciones, aunque me gusta subir mucho.

¿Es verdad que Leo Fernández te puso de lateral?

Sí, cuando agarró la sexta de AFA me puso de lateral. Era volante y me retrasó. Me gusta el puesto y gracias a Leo también pude debutar en la primera de Central. Estoy muy agradecido a todo su cuerpo técnico, que confió en mí en su momento.

¿Es una ventaja que ante Vélez vas a compartir la banda derecha con Lioi como lo hicieron mucho tiempo en reserva?

Sí, porque nos conocemos de memoria. Jugamos mucho tiempo juntos y rotábamos en algunos momentos de los partidos. Es más, el otro día hablábamos de eso con Andrés. Recordábamos que compartimos muchos viajes en inferiores y reserva juntos. Pero no sólo con él sino además con otros chicos como Nico Giménez, el Emma (Ojeda) o Pablito (Becker).

¿Considerás que ante esta chance vas a tener que demostrar que podés afianzarte de una vez?

Lo tomo más que nada como que será una linda oportunidad para ver para qué estamos. Muchos de los que estaremos en Liniers volveremos a jugar en primera después de mucho tiempo. Para todos nosotros, por lo menos los más chicos, es un lindo desafío.

Sucede que con Bauza vienen jugando casi todos futbolistas con experiencia y eso hace que ustedes queden relegados.

Sí, sabemos que los muchachos están haciendo las cosas muy bien. De hecho, Central está en la final de la Copa Argentina por ellos. En Superliga se está haciendo un buen trabajo y nosotros lo entendemos. Debemos esperar nuestra chance y saber aprovecharla luego. Ojalá sea ante Vélez, porque todos queremos lo mejor por el club ante todo.

¿Qué sabés de Vélez?

Que tiene un equipo joven y que mete mucho. Maneja muy bien la pelota y juega muy rápido por las dos bandas.

¿Ya sabés a quién vas a marcar?

Sí, al Monito Vargas. Me espera una linda parada. Pero nosotros también tenemos muy buenos jugadores, sobre todo del medio hacia adelante, así que estamos tranquilos desde ese punto de vista. Vamos a Liniers en busca de los tres puntos.

¿Bauza te pidió algo puntual?

No. Sólo pidió al grupo que juguemos ordenados y estemos tranquilos. Nos dio toda la confianza en ese sentido.

¿Coincidís con tu compañero Ojeda, quien dijo que Vélez no le ganará a Central en actitud?

Por supuesto, eso será así. Nosotros somos un puñado de pibes que queremos demostrar que podemos jugar en Central.

¿Se apoyarán en lo que les digan Arismendi y Herrera dentro de la cancha?

Sí, ellos son los más experimentados que tendremos y nos ayudarán. Es que nosotros, al ser pibes, queremos correr para adelante como sea. En cambio, ellos nos van a acomodar también cuando vean que nos desacomodamos.

¿Y el Kily González qué les dijo cuando los liberó de la reserva para que se sumaran a la primera?

El Kily es un técnico que siempre nos pide que demos todo en cada práctica, porque las oportunidades siempre llegan y hay que estar preparados. Banca mucho a los que venimos de inferiores y seguramente debe estar contento al ver que muchos chicos jugaremos con Vélez.

¿Pensás en la final de la Copa Argentina?

Sí, porque es un partido que todos quieren estar. Pero a la vez no puedo pensar en esa final solamente porque antes tenemos un partido muy importante con Vélez, al menos para nosotros, que estamos buscando nuestro lugar en el primer equipo.