Nadie hace méritos y Leal seguiría en el ataque leproso

El tema se repite. Como si no hubiese pasado el clásico, la incógnita vuelve a ser la misma. Newell's sigue sin conseguir que un futbolista se consolide en el ataque y entonces aparece la duda sobre el futbolista que ocupe ese lugar. Héctor Bidoglio considera que ese puesto es de Francisco Fydriszewski, pero es dificil que reaparezca el sábado frente a San Lorenzo tras la distensión muscular. Luis Leal fue el que lo reemplazó en el clásico y no influyó, siendo reemplazado en el segundo tiempo. Si bien no cumplió, por el momento, no parece que haya otro. Es que Cristian Insaurralde se mueve mejor por afuera y no hay que descartar que ingrese por Víctor Figueroa, mientras que Alexis Rodriguez y Alfio Oviedo hoy aparecen en un segundo plano.

En la primera práctica de la semana, que comenzó ayer por la mañana, Fydriszewski cumplió con diferentes ejercicios físicos. La idea es observar de qué manera responde durante estos días, aunque la intención sería dejar pasar el partido en el Nuevo Gasómetro y que esté a disposición para jugar ante San Martín de San Juan el lunes 25 de febrero. Cuando se lesionó, el diagnóstico fue una distensión en el bíceps femoral izquierdo que le llevaría tres semanas de recuperación. Los plazos se cumplirán para el enfrentamiento contra San Lorenzo, pero no existe intención de correr riesgos.

Bidoglio incluyó en su primer partido al frente del equipo a Fydriszewski de titular y mandó al banco a Leal. Fue contra Patronato (1-0). Mantuvo al Polaco frente a San Martín de Tucumán (3-0). En el reinicio de la Superliga, lo ratificó contra Boca (1-1). No hubo dudas. Para el DT, era el elegido para el puesto. La lesión que sufrió ante el xeneize trajo un problema, todavía no resuelto.

Si bien no tuvo tanta participación durante la temporada, el Polaco es el máximo goleador del plantel, con tres tantos. Le anotó dos a San Martín de Tucumán y uno a Argentinos Juniors.

Leal jugó desde el inicio por primera vez con Bidoglio en el clásico y lo hizo mal. Su mejor y casi única intervención fue con un cabezazo, luego de un centro de Maxi Rodríguez, que exigió la estirada de Jeremías Ledesma. Antes y después perdió habitualmente con Miguel Barbieri. A favor del portugués hay que decir que Newell's generó pocas situaciones, lo habilitaron poco y nunca le dieron un pase para que encare de frente al arco. A partir de un flojo rendimiento, salió a los 17' del segundo tiempo por Alexis Rodríguez, uno de los que había mencionado Bidoglio como posibles titulares para el clásico.

El desempeño de la Pantera en la Superliga contrasta notoriamente con lo realizado la temporada anterior, cuando señaló 7 goles. Desde mitad de 2018 hasta la actualidad apenas gritó un tanto, contra Godoy Cruz (1-2).

Si fuese por el nivel demostrado el domingo en el Coloso, Leal corre con chances de salir. Pero no hay mucho recambio. El mencionado Alexis no parece que sea el indicado. El domingo entró poco en juego en esa posición. Le fue mejor en el torneo cuando lo pusieron a jugar por afuera, a partir de que es un futbolista habilidoso y liviano. Bidoglio por el momento no lo incluyó nunca desde el comienzo de un partido.

Por condiciones, Alfio Oviedo es el indicado para ser el delantero. Lo que sucede es que el paraguayo defeccionó cuando fue designado para ser el sustituto de Fydriszewski en el partido ante Unión en Santa Fe. Y la mejor muestra de que no convenció es que ni siguiera fue suplente frente a Central pese a que era uno de los concentrados. En la Superliga no acierta al arco. Su único gol fue contra Argentinos (2-0).

Insaurralde es el único atacante que se incorporó en la pretemporada y si bien el mismo futbolista manifestó que puede desempeñarse de centrodelantero, las dos veces que ingresó demostró que se mueve mejor por afuera. Por tal motivo, es posible que la próxima fecha aparezca entre los once, en lugar de Figueroa.