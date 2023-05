Mundial Sub-20: en la lista de Mascherano sólo hay 6 jugadores que juegan en Europa

Mediocampistas: Máximo Perrone (Manchester City), Ignacio Miramón (Gimnasia), Gino Infantino (Central), Mateo Tanlongo (Sporting Lisboa, Portugal), Federico Redondo (Argentinos) y Valentín Carboni (Inter, de Italia).

Delanteros: Juan Gauto (Huracán), Matías Soulé (Juventus), Luka Romero (Lazio), Brian Aguirre (Newell's), Alejo Véliz (Central) e Ignacio Maestro Puch (Atlético Tucumán).

Los estadios Diego Armando Maradona (La Plata), Único Madre de Ciudades (Santiago del Estero), Malvinas Argentinas (Mendoza) y Del Bicentenario (San Juan) serán las sedes de este Mundial que Argentina obtuvo en seis oportunidades y del que no iba a formar parte si no fuera porque la Fifa decidió bajar al organizador original, Indonesia, por razones políticas (su gobierno no aceptó la presencia de Israel).

De la media docena de citados de clubes europeos el que más participación tiene en la máxima categoría es Matías Soulé en Juventus, mientras que por contrapartida jóvenes como Máximo Perrone y Mateo Tanlongo acaban de llegar desde Vélez y Central, respectivamente, a Manchester City y Sporting de Lisboa.

En tanto que Luka Romero también alterna en la Lazio, mientras que la participación de Valentín Carboni en Inter se resume en algunas apariciones en el banco de suplentes y la de Román Vega en Barcelona ni siquiera eso.

Encima Nicolás Paz, un jugador que fue importante en la conducción del equipo durante el Sudamericano, no fue autorizado tampoco por Real Madrid, en el que estuvo entre los suplentes en la derrota por 2 a 0 como visitante de Real Sociedad.

Para este Mundial de 21 convocados, 15 son del ámbito local. Un atenuante válido por cierto es que la Fifa no colocó en su calendario internacional de 2023 a este campeonato, y por lo tanto los clubes no están obligados a ceder a sus futbolistas. Solamente la AFA comprometió a las instituciones del ámbito local a hacerlo.

Argentina, que integrará el Grupo A y jugará sus tres partidos de la fase de zonas desde las 18, contará entre sus tres primeros adversarios al campeón de Asia, Uzbekistán, con el que debutará el 20 de mayo en Santiago del Estero; el campeón de Oceanía, Nueva Zelanda, y quien entró como cuarto de la Concacaf, Guatemala, que será el adversario de los de Mascherano en la segunda fecha.

>> Leer más: Mundial Sub-20: Argentina tiene definido los horarios de sus tres partidos Grupo A

De los 24 participantes divididos en seis zonas, los dos primeros de cada una de ellas más los cuatro mejores terceros pasarán a los octavos de final.

Estos convocados comenzarán a trabajar en el predio de AFA en Ezeiza el próximo lunes 8, con un cuerpo técnico también conformado a último momento por la contingencia ya expuesta, ya que Mascherano había renunciado y al reincorporarse hasta debió armar de nuevo a su cuerpo técnico.