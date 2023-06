Mundial sub-20: Corea del Sur venció a Nigeria y jugará una semifinal ante Italia

Síntesis

Corea del Sur: Kim Joon-Hong; Park Chang-Woo, Choi Seok-Hyun, Kim Ji-Soo, Bae Seo-Joon; Kang Sang-Yoon, Lee Chan-Ouk, Kim Yong-Hak, Lee Seung-Won, Kang Seong-Jin; Lee Young-Jun. DT: Eun-Jung Kim.

Nigeria: Chijioke Aniagboso; Daniel Bameyi, Abel Ogwuche, Benjamin Fredrick, Solomon Agbalaka; Victor Eletu, Daniel Daga, Tochukwu Nadi; Ibrahim Muhammad, Salim Lawal, Jude Sunday. DT: Ladan Bosso.

Gol: 95' Choi Seok-Hyun (C).

Cambios: ET, Bae Jun-Ho por Kang Seong-Jin (C), 60' Park Hyun-Bin por Park Hyun-Bin (C), 61' Umeh Emmanuel por Lawal (N), Kahinde Ibrahim por Muhammad (N), 66' Lee Ji-han por Yong-Hak (C), 82' Joshua John por Eletu (N), 83' Choi Ye-Hoon por Seo-Joon (C), Hwang In-Taek por Ji-Soo (C), 99' Samson Lawal por Nadi (N), Ibrahim Abdullahi por Sandy (N), 107' Cho Young-Kwang por Ji-han (C).

Amonestados: Seung-Won (C), Young-Jun (C), Abdullahi (N).

Árbitro: José María Sánchez Martínez (España).

Estadio: Único, Madre de Ciudades (Santiago del Estero).