Mundial de Qatar: Arabia Saudita, primer rival de Argentina, igualó con Honduras

El seleccionado árabe no supo aprovechar los dos jugadores de más y apenas logró empatar 1 a 1. Ahora se medirá con Islandia y Panamá

El equipo conducido por el francés Hervé Renard no pudo vencer a un rival que terminó con nueve jugadores y el nivel actual del combinado preocupa. Los centroamericanos, que el 23 de septiembre último perdieron 3 a 0 con Argentina en Estados Unidos, sufrieron las expulsiones de Edwin Solano e Iván López y lograron sostener el resultado.

Arabia Saudita, que será el primer rival a vencer en Qatar en la presentación de la albiceleste el 22 de noviembre próximo, venía de empatar en uno con Albania. Ahora llevará adelante dos compromisos más antes de la cita mundialista y serán el 6 y el 10 del corriente mes ante Islandia y Panamá, respectivamente.

“¡¡Una verdadera crisis en el ataque!! Pero por Dios, no me sorprende, porque el motivo es la gran cantidad de extranjeros en la liga Los jugadores de la selección se eligen solo porque están, no porque sean los mejores”, reza uno de los tantos mensajes críticos que recibió la selección árabe.

Embed

A menos de tres semanas del inicio del Mundial Lionel Scaloni observa con cierta preocupación las recientes lesiones de los futbolistas como Ángel Di María, Paulo Dybala, Emiliano Martínez, Leandro Paredes, Cristian Romero y Giovani Lo Celso. Y, obviamente, ruega no tener que padecer algún golpe con la baja de alguno de los jugadores principales que tiene en mente para Qatar.

Mientras tanto, el entrenador de Pujato espera para el último amistoso, que jugará frente a Emiratos Árabes el miércoles 16 de este mes, a las 12.30 (hora de Argentina), en el estadio Mohamed Bin Zayed de Abu Dhabi. La intención del cuerpo técnico es medirse con un rival asiático para probar fuerzas antes del inicio con Arabia.