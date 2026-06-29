Mundial 2026: qué partidos se juegan este lunes y cómo están las llaves de 16avos de final

Con Canadá como la primera clasificada a los octavos de final, continua la acción con tres partidos claves donde jugarán dos representantes sudamericanos

Paraguay, Brasil y Países Bajos serán protagonistas de esta jornada de la Copa del Mundo

El Mundial 2026 entró en su etapa decisiva. Tras el cierre de la fase de grupos, comenzó la ronda de 16avos de final , donde cada partido será bizagra en las aspiraciones de cada selección para mantenerse en competencia y ya no hay margen de error.

Canadá se convirtió en el primer equipo clasificado a los octavos de final luego de vencer de manera agónica a Sudáfrica y este lunes continuará la acción con tres encuentros de alto voltaje. La jornada tendrá presencia sudamericana con Brasil y Paraguay, que buscarán seguir en carrera.

La ronda de eliminación directa mantiene el formato habitual de las Copas del Mundo. Si un partido termina empatado al cabo de los 90 minutos reglamentarios, se jugarán dos tiempos suplementarios de 15 minutos. Si persiste la igualdad, el clasificado se definirá por penales.

Mientras tanto, la Selección argentina espera su turno para enfrentar a Cabo Verde el próximo viernes a las 19 (hora argentina), en Miami.

Mundial 2026: partidos de este lunes por los 16avos de final

Brasil vs. Japón

Brasil abrirá la jornada con el objetivo de confirmar su candidatura al título frente a un Japón que quiere seguir haciendo historia.

El equipo de Carlo Ancelotti debutó con un empate ante Marruecos en el Grupo C y luego levantó su nivel con dos goleadas por 3-0 frente a Haití y Escocia.

Japón, por su parte, avanzó desde el Grupo F después de igualar con Países Bajos, vencer con autoridad a Túnez y empatar ante Suecia. El conjunto asiático intentará alcanzar por primera vez el quinto partido de un Mundial (es decir, nunca llegó a los cuartos de final en el tradicional formato).

Hora: 14

TV: Telefe

Estadio: NRG Stadium, Houston (Estados Unidos)

>> Leer más: Canadá es el primer clasificado a los octavos de final: ganó en tiempo adicional

Probables formaciones

Brasil: Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel, Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães; Rayan, Lucas Paquetá, Vinícius Jr.; Matheus Cunha. DT: Carlo Ancelotti.

Japón: Zion Suzuki; Shogo Taniguchi, Takehiro Tomiyasu, Hiroki Ito; Ritsu Doan, Daichi Kamada, Kaishu Sano, Ao Tanaka, Keito Nakamura; Ayase Ueda, Daizen Maeda. DT: Hajime Moriyasu.

Alemania vs. Paraguay

Alemania terminó primera en el Grupo E después golear a Curazao y derrotar agónicamente a Costa de Marfil. Aunque cayó 2-1 frente a Ecuador en la última fecha, el equipo de Julian Nagelsmann conservó el liderazgo de su zona.

La Albirroja atravesó una fase de grupos irregular. Perdió en el debut frente a Estados Unidos, luego consiguió un triunfo épico ante Turquía con un jugador menos durante más de un tiempo y cerró la primera fase con un empate frente a Australia. Ahora intentará sorprender a otro favorito.

Hora: 17.30

TV: TyC Sports

Estadio: Boston Stadium

Probables formaciones

Alemania: Manuel Neuer; Joshua Kimmich, Jonathan Tah, Antonio Rüdiger, David Raum; Aleksandar Pavlovic, Felix Nmecha; Leroy Sané, Jamal Musiala, Florian Wirtz; Kai Havertz. DT: Julian Nagelsmann.

Paraguay: Orlando Gill; Juan José Cáceres, Gustavo Velázquez, Gustavo Gómez, Omar Alderete, Alexandro Maidana; Miguel Almirón, Andrés Cubas, Matías Galarza; Julio Enciso, Gabriel Ávalos. DT: Gustavo Alfaro.

Países Bajos vs. Marruecos

El último partido del lunes enfrentará a dos selecciones que terminaron invictas en la fase de grupos.

Países Bajos se quedó con el primer puesto del Grupo F gracias a los triunfos sobre Túnez y Suecia y al empate frente a Japón.

Marruecos también llega con confianza después de igualar con Brasil y vencer a Escocia y Haití. El conjunto africano sumó siete puntos, la misma cantidad que Brasil, aunque finalizó segundo del Grupo C por diferencia de gol.

Hora: 22.00

TV: DSports

Estadio: Guadalajara, Monterrey (México)

Probables formaciones

Países Bajos: Bart Verbruggen; Denzel Dumfries, Jean Paul van Hecke, Virgil van Dijk, Micky van de Ven; Ryan Gravenberch, Frenkie de Jong, Tijjani Reijnders; Donyell Malen, Brian Brobbey, Cody Gakpo. DT: Ronald Koeman.

Marruecos: Yassine Bounou; Achraf Hakimi, Issa Diop, Chadi Riad, Noussair Mazraoui; Ayyoub Bouaddi, Neil El Aynaoui, Azzedine Ounahi; Brahim Díaz, Bilal El Khannouss, Ismael Saibari. DT: Mohamed Ouahbi.