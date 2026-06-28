Canadá es el primer clasificado a los octavos de final: ganó en tiempo adicional

Venció a Sudáfrica por 1 a 0 con un gol en el primero de los 6' que adicionó el árbitro. Espera por el ganador de Países Bajos y Marruecos

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Eustaquio corre al frente tras anotar el gol de la victoria para Canadá.

La selección de Canadá , una de los organizadoras del Mundial 2026, clasificó por primera vez a los octavos de final. Para que fuese más épico el triunfo, superó a Sudáfrica por 1 a 0 con un gol en el primero de los 6' que adicionó el árbitro portugués Joao Pinheiro. El tanto llegó cuando parecía inevitable el tiempo suplementario.

Canadá es el primer clasificado a los octavos de final. Su rival se definirá en el partido entre Países Bajos y Marruecos.

El partido que le dio al seleccionado canadiense la posibilidad de meterse entre los 16 mejores del Mundial no lo jugó en su país sino en el estadio de Los Ángeles (Estados Unidos).

El enfrenamiento entre dos representativos que finalizaron en la segunda posición en sus respectivos grupos tuvo muy pocos atractivos. La emoción llegó en el tiempo adicional.

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Stephen Eustaquio capturó un rechazo y desde la medialuna remató cruzado, sobre el palo derecho. El arquero sudafricano no la alcanzó y la pelota terminó adentro del arco.

¡GOL DE CANADÁ SOBRE LA HORA!



A los 91', Eustaquio remató cruzado y marcó el 1-0 ante Sudáfrica. ¡Delirio absoluto!#MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/pZYNjqNKls — DSPORTS (@DSports) June 28, 2026

El mejor Mundial de Canadá

Canadá cumple su mejor participación en un Mundial. En los dos anteriores, México 1986 y Qatar 2022, no ganó ningún partido.

En la actual Copa del Mundo, empató con Bosnia y Herzegovina (1-1), venció a Qatar (6-0) y perdió con Suiza (2-1), todos por la fase de grupos.

Este domingo logró su segunda victoria y nada menos que la clasificación a los octavos de final.