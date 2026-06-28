La Capital | Ovación | Canadá

Canadá es el primer clasificado a los octavos de final: ganó en tiempo adicional

Venció a Sudáfrica por 1 a 0 con un gol en el primero de los 6' que adicionó el árbitro. Espera por el ganador de Países Bajos y Marruecos

Rodolfo Parody

Por Rodolfo Parody

28 de junio 2026 · 18:35hs
Google Seguir a La Capital en Google
Eustaquio corre al frente tras anotar el gol de la victoria para Canadá.

AP

Eustaquio corre al frente tras anotar el gol de la victoria para Canadá.

La selección de Canadá, una de los organizadoras del Mundial 2026, clasificó por primera vez a los octavos de final. Para que fuese más épico el triunfo, superó a Sudáfrica por 1 a 0 con un gol en el primero de los 6' que adicionó el árbitro portugués Joao Pinheiro. El tanto llegó cuando parecía inevitable el tiempo suplementario.

Canadá es el primer clasificado a los octavos de final. Su rival se definirá en el partido entre Países Bajos y Marruecos.

El partido que le dio al seleccionado canadiense la posibilidad de meterse entre los 16 mejores del Mundial no lo jugó en su país sino en el estadio de Los Ángeles (Estados Unidos).

Lo mejor, en el final

El enfrenamiento entre dos representativos que finalizaron en la segunda posición en sus respectivos grupos tuvo muy pocos atractivos. La emoción llegó en el tiempo adicional.

>> Leer más: Las reflexiones de Lionel Scaloni, Gio Lo Celso y compañía tras el nuevo triunfo en el Mundial

Stephen Eustaquio capturó un rechazo y desde la medialuna remató cruzado, sobre el palo derecho. El arquero sudafricano no la alcanzó y la pelota terminó adentro del arco.

El mejor Mundial de Canadá

Canadá cumple su mejor participación en un Mundial. En los dos anteriores, México 1986 y Qatar 2022, no ganó ningún partido.

En la actual Copa del Mundo, empató con Bosnia y Herzegovina (1-1), venció a Qatar (6-0) y perdió con Suiza (2-1), todos por la fase de grupos.

Este domingo logró su segunda victoria y nada menos que la clasificación a los octavos de final.

Noticias relacionadas
Encendido. Vinicius es la carta de gol más fuerte que tiene este Brasil que ahora chocará con Japón.

Brasil y Paraguay, los primeros sudamericanos que afrontan el "a todo o nada"

Walter Núñez jugó sobre la izquierda del ataque de Newells. Fue el autor del gol en el 1 a 1 con Sarmiento.

Newell's: Walter Núñez dejó buenas sensaciones de cara al desafío de superarse

Jorge Almirón comienza a trabajar junto a su plantel para potenciar el fútbol de Central.

Central: tras un largo descanso, al trabajo de cara a un semestre que se las trae

Franco Colapinto en la trepada del final de la recta principal en Austria. Un fin de semana difícil para Alpine, que abrió interrogantes.

Lo que dejó Austria para Alpine y Colapinto: cuando no dar pasos adelante significa ir para atrás

Ver comentarios

Las más leídas

Mundial: todas las llaves de los 16avos, con los posibles rivales de Argentina

Mundial: todas las llaves de los 16avos, con los posibles rivales de Argentina

Trágico siniestro vial en Casilda: son tres los jóvenes fallecidos

Trágico siniestro vial en Casilda: son tres los jóvenes fallecidos

La empresa rosarina que desafía a los bazares chinos con una apuesta de volumen y precios bajos

La empresa rosarina que desafía a los bazares chinos con una apuesta de volumen y precios bajos

Afters: un fenómeno que mutó como consecuencia de los controles municipales

Afters: un fenómeno que mutó como consecuencia de los controles municipales

Lo último

Brasil y Paraguay, los primeros sudamericanos que afrontan el a todo o nada

Brasil y Paraguay, los primeros sudamericanos que afrontan el "a todo o nada"

Newells: Walter Núñez dejó buenas sensaciones de cara al desafío de superarse

Newell's: Walter Núñez dejó buenas sensaciones de cara al desafío de superarse

Central: tras un largo descanso, al trabajo de cara a un semestre que se las trae

Central: tras un largo descanso, al trabajo de cara a un semestre que se las trae

Arroyo Saladillo: 70 % de avance en una obra clave para detener el retroceso de la cascada

Desde la provincia destacaron que ya se completaron las dos pantallas subterráneas de contención. Los trabajos permiten además proteger infraestructura vial

Arroyo Saladillo: 70 % de avance en una obra clave para detener el retroceso de la cascada
Otros dos imputados por el crimen a balazos de un nene en Frontera
Policiales

Otros dos imputados por el crimen a balazos de un nene en Frontera

Mundial: todas las llaves de los 16avos, con los posibles rivales de Argentina
Mundial 2026

Mundial: todas las llaves de los 16avos, con los posibles rivales de Argentina

Un hombre de 69 años está grave tras el incendio de su casa en zona norte
La Ciudad

Un hombre de 69 años está grave tras el incendio de su casa en zona norte

Trágico siniestro vial en Casilda: son tres los jóvenes fallecidos
La Región

Trágico siniestro vial en Casilda: son tres los jóvenes fallecidos

Tensión en el Inti: protesta por el cierre de la sede central
Economía

Tensión en el Inti: protesta por el cierre de la sede central

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Mundial: todas las llaves de los 16avos, con los posibles rivales de Argentina

Mundial: todas las llaves de los 16avos, con los posibles rivales de Argentina

Trágico siniestro vial en Casilda: son tres los jóvenes fallecidos

Trágico siniestro vial en Casilda: son tres los jóvenes fallecidos

La empresa rosarina que desafía a los bazares chinos con una apuesta de volumen y precios bajos

La empresa rosarina que desafía a los bazares chinos con una apuesta de volumen y precios bajos

Afters: un fenómeno que mutó como consecuencia de los controles municipales

Afters: un fenómeno que mutó como consecuencia de los controles municipales

Unos 5 mil atletas corrieron bajo la lluvia en la 24ª Maratón de la Bandera

Unos 5 mil atletas corrieron bajo la lluvia en la 24ª Maratón de la Bandera

Ovación
Newells: Walter Núñez dejó buenas sensaciones de cara al desafío de superarse

Por Rodolfo Parody
Ovación

Newell's: Walter Núñez dejó buenas sensaciones de cara al desafío de superarse

Newells: Walter Núñez dejó buenas sensaciones de cara al desafío de superarse

Newell's: Walter Núñez dejó buenas sensaciones de cara al desafío de superarse

Central: tras un largo descanso, al trabajo de cara a un semestre que se las trae

Central: tras un largo descanso, al trabajo de cara a un semestre que se las trae

Canadá es el primer clasificado a los octavos de final: ganó en tiempo adicional

Canadá es el primer clasificado a los octavos de final: ganó en tiempo adicional

Policiales
Otros dos imputados por el crimen a balazos de un nene en Frontera
Policiales

Otros dos imputados por el crimen a balazos de un nene en Frontera

Zona oeste: falleció un hombre de 33 años baleado en el rostro

Zona oeste: falleció un hombre de 33 años baleado en el rostro

El uso de la pistola Taser evitó que un joven lastimara a su madre

El uso de la pistola Taser evitó que un joven lastimara a su madre

Juicio por jurados: declararon inocente por homicidio a una mujer en San Nicolás

Juicio por jurados: declararon inocente por homicidio a una mujer en San Nicolás

La Ciudad
Unos 5 mil atletas corrieron bajo la lluvia en la 24ª Maratón de la Bandera
La Ciudad

Unos 5 mil atletas corrieron bajo la lluvia en la 24ª Maratón de la Bandera

Un hombre de 69 años está grave tras el incendio de su casa en zona norte

Un hombre de 69 años está grave tras el incendio de su casa en zona norte

Arroyo Saladillo: 70 % de avance en una obra clave para detener el retroceso de la cascada

Arroyo Saladillo: 70 % de avance en una obra clave para detener el retroceso de la cascada

Planazo de domingo: Gala del Orgullo en La Comedia, para celebrar la diversidad

Planazo de domingo: Gala del Orgullo en La Comedia, para celebrar la diversidad

El peor final: Hallan sin vida a la familia del futbolista Lucas Trejo en Venezuela
Ovacion

El peor final: Hallan sin vida a la familia del futbolista Lucas Trejo en Venezuela

El clima en Rosario: domingo nublado, con temperaturas agradables por la tarde
La Ciudad

El clima en Rosario: domingo nublado, con temperaturas agradables por la tarde

Óvulos congelados: solo el 1% de las rosarinas los usa para buscar un embarazo después
Salud

Óvulos congelados: solo el 1% de las rosarinas los usa para buscar un embarazo después

Rosario respondió al llamado por Venezuela: una colecta exprés reunió medicamentos y pañales
La Ciudad

Rosario respondió al llamado por Venezuela: una colecta exprés reunió medicamentos y pañales

Juicio por jurados: declararon inocente por homicidio a una mujer en San Nicolás

Por Claudio Berón
Policiales

Juicio por jurados: declararon inocente por homicidio a una mujer en San Nicolás

Postal europea en Rosario: un globo aerostático reapareció sobre el centro
La Ciudad

Postal europea en Rosario: un globo aerostático reapareció sobre el centro

Cayó la banda de Los Tucumanos por el sistema Lince: secuestran $140.000 y autos
Policiales

Cayó la banda de Los Tucumanos por el sistema Lince: secuestran $140.000 y autos

Piden que se anule la orden de detención de Jesica Cirio por falta de riesgo de fuga
Información General

Piden que se anule la orden de detención de Jesica Cirio por falta de riesgo de fuga

Un automovilista se descompensó y murió en medio de una discusión de tránsito en el centro
La Ciudad

Un automovilista se descompensó y murió en medio de una discusión de tránsito en el centro

Argentina: pausa de rehidratación para activar la confianza y con sueño rosarino

Por Lucas Vitantonio (enviado especial)
Ovación

Argentina: pausa de rehidratación para activar la confianza y con sueño rosarino

Más de 1.200 cámaras de videovigilancia y nueva tecnología para V. G. Gálvez
La Región

Más de 1.200 cámaras de videovigilancia y nueva tecnología para V. G. Gálvez

Investigan la denuncia de una pasajera de Uber que acusó al chofer de intoxicarla
Policiales

Investigan la denuncia de una pasajera de Uber que acusó al chofer de intoxicarla

Ciudades de la provincia se preparan para enfrentar la amenaza de la crisis climática de El Niño
La Región

Ciudades de la provincia se preparan para enfrentar la amenaza de la crisis climática de "El Niño"

VIH: tres de cada diez nuevos casos son de personas que nunca se habían testeado
Salud

VIH: tres de cada diez nuevos casos son de personas que nunca se habían testeado

Inversión histórica en Roldán para fortalecer la red eléctrica
La Región

Inversión histórica en Roldán para fortalecer la red eléctrica

Primera C: Córdoba, Argentino y Leones FC salen a disputar la segunda rueda a todo o nada

Por Juan Iturrez
Ovación

Primera C: Córdoba, Argentino y Leones FC salen a disputar la segunda rueda a todo o nada

Por qué vallaron la plaza de la Cooperación, conocida como la plaza del Che
La Ciudad

Por qué vallaron la plaza de la Cooperación, conocida como la plaza del Che

Comienza una intervención histórica en Empalme Graneros: cómo serán las obras
La Ciudad

Comienza una intervención histórica en Empalme Graneros: cómo serán las obras

Unos 40 bomberos de Santa Fe se preparan para viajar a Venezuela y colaborar en tareas de rescate

Por Ariel Etcheverry
La ciudad

Unos 40 bomberos de Santa Fe se preparan para viajar a Venezuela y colaborar en tareas de rescate

Crimen del policía federal: imputaron al presunto líder del clan Muñoz y a su hijo de 17 años
Policiales

Crimen del policía federal: imputaron al presunto líder del clan Muñoz y a su hijo de 17 años