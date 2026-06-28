Canadá es el primer clasificado a los octavos de final: ganó en tiempo adicional

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El clima en Rosario: domingo nublado, con temperaturas agradables por la tarde
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Óvulos congelados: solo el 1% de las rosarinas los usa para buscar un embarazo después
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Juicio por jurados: declararon inocente por homicidio a una mujer en San Nicolás
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Un automovilista se descompensó y murió en medio de una discusión de tránsito en el centro
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Inversión histórica en Roldán para fortalecer la red eléctrica
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Primera C: Córdoba, Argentino y Leones FC salen a disputar la segunda rueda a todo o nada
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Comienza una intervención histórica en Empalme Graneros: cómo serán las obras
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Unos 40 bomberos de Santa Fe se preparan para viajar a Venezuela y colaborar en tareas de rescate
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Crimen del policía federal: imputaron al presunto líder del clan Muñoz y a su hijo de 17 años