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Mundial 2026: Lamine Yamal continúa y Cristiano Ronaldo se despidió

España venció a Portugal con el tanto de Mikel Merino en el final del cotejo y enfrentará a Estados Unidos o Bélgica, en los cuartos de final del Mundial 2026

6 de julio 2026 · 19:19hs
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Mundial 2026. Mikel Merino se apresta a marcar el tanto para España ante Portugal. 

Mundial 2026. Mikel Merino se apresta a marcar el tanto para España ante Portugal. 

Con el tanto de Mikel Merino, en el primer minuto adicionado, España derrotó a Portugal 1 a 0, en forma agónica y consiguió la clasificación a los cuartos de final del Mundial 2026. Ahora espera rival del partido entre Estados Unidos y Bélgica, que se disputará este lunes, a las 21 horas de Argentina.

El encuentro comenzó muy entretenido, en lo que fue un primer tiempo con situaciones muy claras para ambas selecciones, aunque España fue la que más cerca estuvo.

España arrancó con toda la furia

Primero con un mano a mano inmejorable que el delantero Mikel Oyarzábal tiró afuera y luego con una doble atajada del arquero portugués, primero a Lamine Yamal y después a Alex Baena.

Portugal, por su parte, tuvo una aproximación con un cabezazo de Joao Félix y una pirueta de Cristiano Ronaldo, aunque ambos intentos fueron tapados por el arquero español Unai Simón.

>>Leer más: La tormenta eléctrica de Francia fue apenas un rayo que le alcanzó para sacar a Paraguay

El complemento fue muy parejo

Ya en el segundo tiempo, ambas selecciones comenzaron a tomar recaudos ya que se sentía en el ambiente que era un partido de gol gana.

Así fue como fueron pasando los minutos y todo parecía indicar que el encuentro se iba a ir al tiempo extra. Sin embargo, a los 90 minutos España aprovechó una desatención de los portugueses en un tiro libre, Ferrán Torres le filtró un pase inmejorable a Mikel Merino, quien quedó solo en el área y definió con gran categoría para anotar el gol de la victoria.

Portugal buscó la igualdad

En los últimos minutos adicionados, Portugal fue por todo en busca de la igualdad y contó con dos chances con los cabezazos Fernández y Veiga, que salieron desviados.

De esta manera, España consiguió la clasificación a los cuartos de final de un Mundial por primera vez en 16 años. La última vez que lo había logrado fue en Sudáfrica 2010, cuando se quedó con su primer y único título hasta ahora en una Copa del Mundo.

Cristiano Ronaldo y su último Mundial

Este partido también contó con una gran cuota de nostalgia debido a que fue el último de Cristiano Ronaldo en un Mundial.

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