Mundial 2026: la selección argentina jugará un amistoso tras la Finalissima ante España

El equipo de Lionel Scaloni enfrentará a una de las primeras selecciones que enfrentó en su ciclo como técnico, en un estadio especial para los argentinos

20 de enero 2026 · 14:41hs
La selección argentina jugará frente a Qatar el 31 de marzo en el estadio Lusail

La selección argentina jugará frente a Qatar el 31 de marzo en el estadio Lusail

Con la mirada puesta en el Mundial 2026, la selección argentina suma un nuevo amistoso de preparación: jugará el próximo martes 31 de marzo frente a Qatar en el estadio Lusail, en Doha. El encuentro se dará en el marco del Qatar Football Festival 2026, un evento que alberga diversos partidos entre selecciones internacionales.

Previamente, la delegación nacional enfrentará a España por la Finalissima, programado para el 27 de marzo en el mismo estadio. La Scaloneta, actual campeón de la Copa América, fue el último ganador de este trofeo cuando enfrentó a Italia en 2022 y buscará revalidar el título cuando juegue contra la vigente campeona de la Eurocopa 2024.

Luego, para aprovechar al máximo la ventana de preparación de marzo, el equipo capitaneado por Lionel Messi se medirá ante el combinado local en un escenario con buenos recuerdos para los argentinos. Allí se dio la consagración de la última Copa del Mundo, cuando la "Albiceleste" derrotó a Francia por penales el 18 de diciembre de 2022, en un partido que quedó para la historia del fútbol internacional.

El antecedente entre ambos equipos

El único enfrentamiento entre ambas selecciones se dio el 23 de junio de 2019, en la fase de grupos de la Copa América de Brasil, donde Argentina ganó 2 a 0 con los goles de Lautaro Martínez y Sergio Agüero. Aquella victoria selló la clasificación argentina a los cuartos de final del torneo, el cual fue la primero competición oficial con Lionel Scaloni al mando.

Luego de los encuentros en Doha, la selección argentina tendrá la fecha FIFA de junio como última instancia previa al inicio del Mundial. Si bien los rivales y sedes aún no están confirmados, trascendió la posibilidad de jugar amistosos frente a México y Honduras en Estados Unidos.

El calendario de la fase de grupos será el siguiente: debutará ante Argelia el martes 16 de junio en Kansas City desde las 22 hora argentina, luego enfrentará a Austria el lunes 22 en Dallas a las 14 y cerrará la zona frente a Jordania el sábado 27 a partir de las 23, nuevamente en Dallas.

Partidos del Qatar Football Festival

  • Jueves 26 de marzo: Arabia Saudita vs Egipto
  • Jueves 26 de marzo: Qatar vs Serbia
  • Viernes 27 de marzo: Argentina vs España - Finalissima
  • Lunes 30 de marzo: Egipto vs España
  • Lunes 30 de marzo: Serbia vs Arabia Saudita
  • Martes 31 de marzo: Qatar vs Argentina
