Molina: "Estoy con muchas ganas"

Tras la práctica de hoy por la mañana en el Gigante se confirmará que Nahuel Molina será el reemplazante del suspendido (además de lesionado) Alfonso Parot. De darse así, el defensor tendrá su primer partido con la camiseta canalla. Hasta aquí integró dos veces (frente a Aldosivi y Newell's) el plantel pero estuvo en el banco y no ingresó. "Estoy con muchas ganas", tiró el cordobés, quien se ilusiona con la chance de debutar, pero prefiere aguardar la confirmación de parte del entrenador.

"Todavía no está nada dicho porque hay un entrenamiento más por delante y habrá que esperar lo que diga el técnico. Si me toca estoy con muchas ganas de jugar, esperando mi momento", afirmó Molina, quien no siente que deba jugar un partido aparte por su pasado en Boca, pero sí cree que será "especial" por la categoría del rival.

"Más allá de todos los partidos que juguemos, hacerlo contra River es especial porque es un club muy importante. Ojalá podamos hacer bien las cosas y sacar el partido adelante".

Molina fue el último refuerzo que llegó a Arroyito. De allí las incógnitas sobre cómo estaba física y futbolísticamente. Pero el marcador de punta confía en lo que pueda dar porque "estoy entrenando a la par del grupo, haciendo todos los trabajos que indica el cuerpo técnico y si ellos deciden que puedo ocupar un lugar estaré a disposición".

"Creo que el domingo demostramos que somos un equipo muy ordenado. En lo personal trato de trabajar de acuerdo a lo que pide el entrenador. Quizá le toque cambiar el perfil pero si tengo que jugar trataré de estar ordenado y sumar para el equipo", confió Molina, quien destacó su adaptación a "un grupo muy unido, que tiene los objetivos claros. Estoy agradecido por cómo me recibieron. Me siento cómodo, tranquilo y esperando mi oportunidad".

Parot es de los marcadores de punta el que más pasa al ataque, por lo que tranquilamente Bauza podría pedirle que se mueva de la misma forma. Y eso es algo que "me gusta", sobre todo "si puedo sorprender", aunque reconoció que "primero está la marca y ayudar en lo defensivo".

En un momento se pensó que River iba a venir con muchas bajas, pero Gallardo traerá lo mejor que tiene a disposición. De todas formas Molina argumentó que "River tiene muchos otros de recambio. Lo fundamental va a ser lo que podamos hacer nosotros". Y agregó: "Tendremos que estar muy bien parados porque River tiene jugadores de muy buen pie y desequilibrantes. Por eso vamos a tener que hacer un partido ordenado y trabajado durante los 90 minutos. Para que ellos no se sientan cómodos vamos a tener que cortarles los circuitos futbolísticos para después atacarlo".