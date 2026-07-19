Minuto a minuto: Argentina dio pelea hasta el final pero no pudo con España, el nuevo campeón mundial

Argentina fue dominado por España, que le ganó bien la final del Mundial 2026. Así y todo, jugando todo el suplementario con un hombre menos, con la zaga de centrales lesionado, pudo empatarlo en el final. Pero el 1 a 0 premió al que hizo más ante un equipo de Scaloni que lució sin reacción después de la batalla épica con Inglaterra.
Fue la séptima final de un Mundial para Argentina, que ahora quedó con 4 perdidas y 3 ganadas en la estadística. Fue campeón en 1978 en el país, en México 86 y en Qatar 2022, mientras que perdió las definiciones de Uruguay 30, Italia 90, Brasil 2014 y ahora la de 2026.
Fue la tercera final de Lionel Messi, en lo que seguramente será su despedida mundialista a los 39 años. Es el único jugador en estar siempre de titular.
El minuto a minuto de Argentina-España
120' Lo tuvo Argentina, en la única clara. Del tercer córner seguido, llegó el remate de Simeone que se fue apenas alto.
106' GOL DE ESPAÑA. Centró desde la derecha, Williams la cabeceó atrás y Torres la empalmó al gol.
104' Gran pase de Messi y falta clara de Cucurella a Simeone. Para el árbitro, nada.
100' Otro cambio. Senesi por Julián Alvarez.
108' Dibu le saca el gol a Williams de cabeza, tras centro de Porro.
92' Segunda amarilla a Enzo Fernández por una dura entrada en el final a Cubarsí. Antes el Dibu sacó un remate de Williams
69' Después de la pausa, Romero se lesionó y entró Facundo Medina y Giuliano Simeone ingresó por De Paul. Scaloni ya hizo los cinco cambios.
64' Lamine Yamal llegó al fondo, centro y el ingresado Torres cabeceó. Contuvo el Dibu.
62' Remate de Olmos de afuera del área, que la sacó a medias y se fue al córner.
57' Tercer cambio en Argentina. Salió Montiel y entró Molina. Antes evitó una entrada de Cucurella.
6' Amarilla para Paredes, tras empujar en el tumulto que se formó por un toque suyo a Olmos. Medina y molina se preparan para entrar.
46' ST Pérdida en campo propio y remate de Baena que contuvo el Dibu.
ET: Entra Leandro Paredes por Nicolás González.
45' (+2') Oyarzabal le pegó una patada a Messi pero no le sacaron amarilla.
43' Lisandro Martínez quedó en el piso y pidieron cambio. Entra Nicolás Otamendi.
42' Mal pase de Mac Allister, De Paul no contuvo a a Cucurella, que remató desviado.
40' Primera amarilla, para Lisandro Martínez, cortando una contra de Oyarzabal tras mal pase de De Paul.
38' Segunda de España y nueva atajada del Dibu, esta vez tras remate de Oyarzabal desde la medialuna.
4' 50'' En la contra casi Messi captura ante el arquero español, que rechazó.
4' La primera fue de España y de Lamine, que aprovechó una segunda jugada de un rebote y remató con muchas chances. Se la quedó Dibu, tras pegar en Licha.
A las 16, luego de una extensa ceremonia previa y el himno nacional cantado por María Becerra, comienza la definición en el estadio Nueva York Nueva Jersey, repleto de 82 mil espectadores, con una alta temperatura y sin refrigeración como pasó en las semifinales de Atlanta.
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Lionel Scaloni volvió a sorprender en la formación como lo hizo ante Inglaterra, con tres variantes: Gonzalo Montiel por Nahuel Molina, Rodrigo De Paul por Giuliano Simeone y Nicolás González por Leandro Paredes.
Mario Kempes y Andrés Iniesta mostraron la Copa del Mundo antes del inicio.