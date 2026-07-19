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Minuto a minuto: Argentina dio pelea hasta el final pero no pudo con España, el nuevo campeón mundial

La selección argentina de Lionel Messi y Lionel Scaloni juegan por otro capítulo de gloria en la historia del Mundial. Seguilo en vivo por La Capital

19 de julio 2026 · 15:50hs
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Se viene la definición de Torres

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Se viene la definición de Torres, el 1 a 0 de España sobre Argentina, que luchó hasta el final pero no pudo volver a coronar.
El árbitro expulsó a Enzo Fernández

El árbitro expulsó a Enzo Fernández, después de una primera amarilla por protestar absolutamente exagerada.
Amarilla para Paredes apenas entró.

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Amarilla para Paredes apenas entró.
Lisandro Martínez evita una contra de Oyarzábal y se gana la amarilla al final del primer tiempo. Tras esa acción salió lesionado.

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Lisandro Martínez evita una contra de Oyarzábal y se gana la amarilla al final del primer tiempo. Tras esa acción salió lesionado.
La llegada de Lamine Yamal a los 4 minutos

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La llegada de Lamine Yamal a los 4 minutos, que rebotó en Licha y se la quedó el Dibu Martínez.
La final del mundo enfrenta a Argentina y España

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La final del mundo enfrenta a Argentina y España, con Lionel Messi de estandarte.
Lionel Messi saluda al público argentina en el estadio Nueva York Nueva Jersey.

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Lionel Messi saluda al público argentina en el estadio Nueva York Nueva Jersey.

Argentina fue dominado por España, que le ganó bien la final del Mundial 2026. Así y todo, jugando todo el suplementario con un hombre menos, con la zaga de centrales lesionado, pudo empatarlo en el final. Pero el 1 a 0 premió al que hizo más ante un equipo de Scaloni que lució sin reacción después de la batalla épica con Inglaterra.

Fue la séptima final de un Mundial para Argentina, que ahora quedó con 4 perdidas y 3 ganadas en la estadística. Fue campeón en 1978 en el país, en México 86 y en Qatar 2022, mientras que perdió las definiciones de Uruguay 30, Italia 90, Brasil 2014 y ahora la de 2026.

Fue la tercera final de Lionel Messi, en lo que seguramente será su despedida mundialista a los 39 años. Es el único jugador en estar siempre de titular.

El minuto a minuto de Argentina-España

120' Lo tuvo Argentina, en la única clara. Del tercer córner seguido, llegó el remate de Simeone que se fue apenas alto.

106' GOL DE ESPAÑA. Centró desde la derecha, Williams la cabeceó atrás y Torres la empalmó al gol.

104' Gran pase de Messi y falta clara de Cucurella a Simeone. Para el árbitro, nada.

100' Otro cambio. Senesi por Julián Alvarez.

108' Dibu le saca el gol a Williams de cabeza, tras centro de Porro.

92' Segunda amarilla a Enzo Fernández por una dura entrada en el final a Cubarsí. Antes el Dibu sacó un remate de Williams

69' Después de la pausa, Romero se lesionó y entró Facundo Medina y Giuliano Simeone ingresó por De Paul. Scaloni ya hizo los cinco cambios.

64' Lamine Yamal llegó al fondo, centro y el ingresado Torres cabeceó. Contuvo el Dibu.

62' Remate de Olmos de afuera del área, que la sacó a medias y se fue al córner.

57' Tercer cambio en Argentina. Salió Montiel y entró Molina. Antes evitó una entrada de Cucurella.

6' Amarilla para Paredes, tras empujar en el tumulto que se formó por un toque suyo a Olmos. Medina y molina se preparan para entrar.

46' ST Pérdida en campo propio y remate de Baena que contuvo el Dibu.

ET: Entra Leandro Paredes por Nicolás González.

45' (+2') Oyarzabal le pegó una patada a Messi pero no le sacaron amarilla.

43' Lisandro Martínez quedó en el piso y pidieron cambio. Entra Nicolás Otamendi.

42' Mal pase de Mac Allister, De Paul no contuvo a a Cucurella, que remató desviado.

40' Primera amarilla, para Lisandro Martínez, cortando una contra de Oyarzabal tras mal pase de De Paul.

38' Segunda de España y nueva atajada del Dibu, esta vez tras remate de Oyarzabal desde la medialuna.

4' 50'' En la contra casi Messi captura ante el arquero español, que rechazó.

4' La primera fue de España y de Lamine, que aprovechó una segunda jugada de un rebote y remató con muchas chances. Se la quedó Dibu, tras pegar en Licha.

A las 16, luego de una extensa ceremonia previa y el himno nacional cantado por María Becerra, comienza la definición en el estadio Nueva York Nueva Jersey, repleto de 82 mil espectadores, con una alta temperatura y sin refrigeración como pasó en las semifinales de Atlanta.

>>Leer más: Furor por la Selección Argentina: hinchas varados por cancelaciones aéreas y la falta de autos de alquiler

Lionel Scaloni volvió a sorprender en la formación como lo hizo ante Inglaterra, con tres variantes: Gonzalo Montiel por Nahuel Molina, Rodrigo De Paul por Giuliano Simeone y Nicolás González por Leandro Paredes.

Mario Kempes y Andrés Iniesta mostraron la Copa del Mundo antes del inicio.

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