Miguel Russo: "No somos un equipo que esté definitivamente consolidado"

Miguel Ángel Russo no tomó a la tremenda el juego de Central en la cancha de Barracas Central y rescató cosas positivas.

Miguel Russo habla tranquilo en cualquier circunstancia, piensa cada respuesta, aún las que son reiterativas. Y resalta lo que hay que resaltar, y no oculta lo que hay que corregir. Por eso afirma, luego del pálido empate de Central 0 a 0 con Barracas Central , que “no somos un equipo definitivamente consolidado, por eso seguimos trabajando para mejorar.

“Son distintas circunstancias”, dijo de entrada Russo , con relación a la goleada pasada ante Instituto. “El primer tiempo nos tocó el viento en contra que nos perjudicó y son canchas difíciles, ante un rival duro que sacó muchos puntos acá. Acá no podés cometer errores porque sacas del medio. Y en el complemento el viento paró ”, describió el entrenador canalla.

Pero Russo aclaró que al mantener el mismo dibujo y jugadores que en el partido anterior, fue “buscando siempre mejorar. Trato de mantener el nivel tanto de local como de visitante. Algunas cosas no funcionaron pero otras son positivas. Siempre sumar es bueno”.

En ese sentido, el DT auriazul admitió que “nosotros podemos más, hay niveles que bajaron respecto al otro partido pero funcionaron a nivel de equipo. Estuvimos bien ordenados, casi no nos crearon situaciones. Nos faltó del medio para adelante más precisión y velocidad pero en el primer tiempo no se podía”.

Y abundó en que “tenemos virtudes y también defectos. Debemos mantener la regularidad, que es lo más difícil. Los rivales nos miran más, eso es una realidad, y hay que estar a la altura para contrarrestarlo. No en todo me voy conforme pero en muchas cosas sí, como no tener sobresaltos de entrada y llevar los partidos como se llevan, de menor a mayor”.

Russo también afirmó que “la idea no es ser conservador de visitante, sino hacerlo igual. La diferencia con otros equipos es que de local sí podemos. No es un equipo definitivamente consolidado, por eso seguimos trabajando”.