Miguel Ángel Russo: "Es muy difícil clasificar a cuartos"

El entrenador canalla reconoció la dificultad de estar entre los cuatro primeros. Dijo que Central no tuvo orden y tiene que volver a las fuentes.

Miguel Russo estuvo tan apesadumbrado por lo que entregaba su equipo en el Diego Maradona que hubo algunos tramos en los cuales se sentó y no dio indicaciones. Además, nunca en este ciclo, tardó tanto tiempo en hacer el primer cambio con el equipo perdiendo y de esa forma. Las cuatro veces anteriores que realizó la primera variante luego de los 73’ fueron ante Newell’s y Barracas Central en 2023 con el equipo empatando 0 a 0 y frente a Atlético Tucumán e Instituto en 2024, pero con los canallas ganando 1 a 0. Además, ante la consulta que le hicieron dijo que era "muy difícil clasificar a los cuartos de final" y que dio la orden que no hable ningún futbolista, ya que “el responsable” de esta situación es él.

El DT canalla continuó: “Cuando uno pierde el orden no es por el sistema. Te pueden superar, pero tenés que achicar los espacios y juntarte. Y acá salíamos de a uno que es lo peor. El desorden colectivo te lleva al deterioro individual que es normal en todos los equipos”.

“Le dimos espacios que no tenían que tener porque Argentinos te juega con muchos hombres por adentro y no defendimos bien. El mayor problema no es perder, sino cuando se sufre el desorden. Este parate nos va a servir para acomodar algunas cosas en lo colectivo y ponernos a tono en lo que va a venir. Tenemos la necesidad de ganar y eso te lleva al descontrol. Es cuando más calmo tenés que estar y hay que recuperar lo que teníamos antes”, agregó.

El entrenador reconoció que con esta derrota es muy difícil clasificar. “Central es un club muy exigente y hay que volver a las fuentes y recuperar las bases. Tuvimos muchas circunstancias adversas y nos hemos recuperado siempre. Hay cosas que son evidentes que nunca nos habían pasado. Pero de todo se aprende”.

Finalmente dijo que “lo positivo es que estamos en un lugar que tenemos que aprovechar, estar conscientes y seguir trabajando. Hay que poner los puntos y los límites. Hemos tenido partidos muy malos, pero una de las virtudes de este equipo es que siempre se levantó. Pero esa es mi responsabilidad. Por eso di la orden que ningún jugador hable porque entiendo que es lo mejor en estos momentos”.