Miguel Ángel Russo: "A Central lo respetan más desde que salió campeón"

Ganar la Copa de la Liga en diciembre cambió la mirada que tienen los rivales sobre el conjunto de Arroyito, según la mirada del entrenador: "A nosotros nos respetan mucho. Cuando salís campeón, el rival que antes miraba dos videos tuyos hoy mira 20. Estamos en una faceta distinta, ahora los rivales nos esperan mucho. Antes teníamos 30 metros de espacio para jugar, hoy tenemos 10 o 15 metros".

Copa Libertadores

Campeón con Boca en 2007, Russo destacó que la zona de grupos de la Copa Libertadores "es durísima".

"No es nada fácil. Los que creen que es dar un salto y ya estás en la otra fase, están equivocados. Es día a día. Acá pensamos que Caracas es un rival fácil, pero el otro día planteó muy bien el partido, no lo pudimos romper y después nos costó, a pesar de que lo empatamos y hasta lo pudimos ganar", comentó.

En tanto, explicó que una de las cosas que trabajan es la tranquilidad para llevar los partidos correctamente: "Estamos con mucho apuro y hay que estar a la altura de estas cosas. En Belo Horizonte estuvimos a la altura pero, por cosas del fútbol, no nos trajimos los puntos. Cuando hacés un gol de visitante, tenés que aprovechar el desconcierto del rival porque la Libertadores es así".

Consultado sobre el partido que Central deberá jugar sin público por la sanción tras la agresión de un hincha a un jugador de Peñarol, Russo fue tajante: "El público de Central es un ítem importantísimo. Me duele porque no me gusta que la gente no pueda ver el partido, tenemos que aprender un montón de cosas. Queremos hacer de este club mucho más y, para eso, necesitamos de la colaboración de todo. Uno solo nunca logra nada".

Equipo

La conformación del grupo es clave para el entrenador. Aseguró que los jugadores más jóvenes "son chicos que no han competido de manera internacional con la exigencia que te obliga Central. Cuando más jugás, más aprendés".

"Estoy tranquilo, más allá de los errores el grupo está bien y sabemos lo que queremos. El desgaste es bueno, nos falta más, más tranquilidad, tener la pelota, algunos que recuperen el nivel y los que vinieron, que conozcan el club", agregó.

Jaminton Campaz e Ignacio Malcorra, la sociedad que más réditos le dio a Central el año pasado.

El día a día para el técnico es fundamental. Con diálogo fluido y un ida y vuelta constante, la construcción del grupo se tornó uno de los pilares del equipo: "Hablamos mucho, compartimos muchas cosas con los chicos, ellos me prestan mucha atención cuando hablo y eso es importantísimo. Por ahí tenés que pelear, en el buen sentido, con los más chicos, educarlos como profesionales. La educación deportiva tiene mucho que ver en todo porque tienen que saber en qué club están y lo que se busca".

Por su parte, elogió a Ignacio Malcorra: "Es muy inteligente para jugar. Encontró su lugar como creo que en muchos lados no lo ha encontrado. Es serio, importante y corre mucho. En este proceso ha sido muy importante en todo".

Inferiores

Otra de las aristas fundamentales que destacó el entrenador fueron las inferiores canallas. Remarcó la importancia de integrar a los más jóvenes con los jugadores profesionales, con Arroyo Seco como principal base, y de adecuarse a las modalidades del presente.

"Hay chicos con futuro, otros que los seguimos. Cuendo puedo, voy y veo los partidos y, por videos, veo la mayoría de partidos de inferiores. Es algo permanente", contó Russo.

Y añadió que tratan de mantener a todos juntos en Arroyo Seco junto a la primera división "para tenerlos cerca, llamarlos por su nombre, que tengan más contacto con los jugadores profesionales. Es la mejor forma de integración en un club".

"Ya no encontrás chicos jugando a la pelota en la calle, hay que adecuarse a la realidad que confrontás. Uno se tiene que acomodar a los cambios de la sociedad, estamos permanentemente encima de ese tipo de cosas", expresó.

El significado de Central para Russo

A poco más de cuatro meses de la conquista en Santiago del Estero ante Platense, el entrenador canalla sigue destilando felicidad por el título de la Copa de la Liga.

En ese sentido, aseguro: "Si vos me decías que en el primer año iba a salir campeón, era una apuesta que no te hacía. Es bienvenido y agradezco a todo el mundo que colaboró. Ahora, lo más difícil es plantarte en ese lugar, que los demás te lo reconocen. De afuera ven a Central como un rival difícil".

Miguel Angel Russo fue el principal artífice del Central campeón de la Copa de la Liga.

"Estoy feliz, día a día hago lo que me gusta. En vez de tomarme dos o tres días de descanso, mañana voy a ver las inferiores y no porque tenga la necesidad. En mi casa quieren que pare, pero no le encuentro el motivo", manifestó.

En tanto, afirmó estar "muy cómodo" en Rosario: "Tengo grandes amigos, que siguen siendo amigos esté donde esté dirigiendo, y me siento cómodo. Este es un club grande, hay que hacerlo más todavía. El cariño no viene de un día para otro, son años".