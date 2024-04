A mitad de camino en la Copa Libertadores, Central depende de sí mismo

A Miguel Angel Russo las sensaciones que le quedaron después del partido no fueron buenas y quizá no haya puesto en palabras el sentir de la enorme mayoría de los hinchas, pero por su rol de entrenador tiene la obligación, además de analizar, de no entrar en la vorágine y la locura con la que se suele mover el resto. El entrenador de Central sabe que su equipo no rindió en la medida de lo esperado y que el resultado debía ser otro (léase un triunfo), pero como cabeza de grupo se ve en la obligación de mantener la calma, por eso la frase “al final sabremos si se podrá valorar o no este punto”. Parece una frase hecha, de hecho, se utilizó infinidades de veces, pero lo cierto es que al canalla le cabe como anillo al dedo, pero siempre teniendo muy en claro que el que pasó era un partido para sumar de a tres, pese a que llegó a mitad del camino de la Copa Libertadores dependiendo de sí mismo.