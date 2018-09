"Desde que llegué a Newell's me encontré con un grupo muy bueno. La verdad es que estoy muy cómodo y el club me gusta mucho desde el primer día. Mi idea es quedarme acá. Vine por un año a préstamo con el pase en mi poder, pero la intención es hacer una carrera en este club. Hay una opción de compra y mi idea es quedarme en Newell's", le confió ayer por la tarde Alan Aguerre a Ovación.

¿Por qué elegiste el puesto de arquero?

Por José Luis Chilavert. Seguía la carrera de Chilavert y de allí mis inicios en el arco. Arranque de muy chico en Midland y siempre me gustó el arco. Después hice una prueba en Vélez y quedé.

¿Te animaste a patear penales como hacía el paraguayo Chilavert?

No es que copio a nadie. Veo qué me sirve de cada arquero, pero tengo mi identidad propia. Sí aprecio a Chilavert. Ejecuté penales en Copa Argentina y me tocó hacer y errar. Pero estoy para atajar, que es lo que priorizo cuando salgo a la cancha.