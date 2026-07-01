La Capital | Ovación | México

México despachó a la Ecuador de Beccacece y se metió en los octavos de final del Mundial

El conjunto azteca venció a Ecuador por 2 a 0 y ahora se medirá con el ganador de Inglaterra y República Democrática del Congo, que se medirán esta tarde, a las 13

1 de julio 2026 · 08:20hs
Google Seguir a La Capital en Google
Los jugadores de México festejan ante la desazón de los ecuatorianos.

Los jugadores de México festejan ante la desazón de los ecuatorianos.

La selección de México sorprendió a Ecuador, lo aplastó en un gran primer tiempo y se dedicó a defender la ventaja en el segundo para imponerse por 2 a 0 y acceder a los octavos de final del Mundial 2026, mientras que sacó de competencia al equipo conducido por Sebastián Beccacece.

En un encuentro que disputó como local en el estadio Azteca, el conjunto norteamericano ganó con tantos de los delanteros Julián Quiñones y Raúl Jiménez, a los 21 y 30 minutos de la primera etapa.

Además, la selección ecuatoriana terminó el partido con diez jugadores por la expulsión directa del defensor Piero Hincapié, en el tercer minuto de descuento de la segunda mitad.

El triunfo ratifica el gran momento que vive el seleccionado que dirige Javier Aguirre en su tercera Copa del Mundo como anfitrión, en la que aún no recibió goles y ya aseguró el pase a los octavos de final.

México anda de racha

Así, el representativo mexicano alcanzó la instancia en la que cayó en siete certámenes de manera consecutiva, desde Estados Unidos 1994 hasta Rusia 2018, y está a un partido de igualar su mejor participación en una cita mundialista.

>>Leer más: Francia dejó por el piso a Suecia y toma vuelo como candidato

Su próximo rival será el ganador entre Inglaterra y la República Democrática del Congo, que jugarán este miércoles, a las 13, en un duelo pactado para disputarse el domingo 5 de julio, a las 21 (ambos en horario argentino).

Noticias relacionadas
Este grupo de jugadores había generado esperanza y expectativas, sostuvo Sebastián Beccacece.

Beccacece le puso punto final a su estadía en Ecuador: "Lo mejor es dar un paso al costado"

con mariachis, bocinazos y parlantes, hinchas de mexico no dejaron dormir al plantel de ecuador

Con mariachis, bocinazos y parlantes, hinchas de México no dejaron dormir al plantel de Ecuador

Diego Maradona en el teatro El Círculo tras presenciar la obra que tenía a Dalma como una de las protagonistas. 

El día en que Diego Maradona fue sondeado para ser el entrenador de Newell's

Enzo Giménez acordó su traspaso a Querétaro, donde firmará un contrato por tres años.

Se va de Central: el paraguayo Enzo Giménez seguirá su carrera en Querétaro

Ver comentarios

Las más leídas

Casilda: confirman la muerte de otra joven y ya son cuatro las víctimas fatales

Casilda: confirman la muerte de otra joven y ya son cuatro las víctimas fatales

Hallan en el Parque Independencia la ropa de una mujer desaparecida hace una semana

Hallan en el Parque Independencia la ropa de una mujer desaparecida hace una semana

Cayó por la barranca a la altura del Barquito de Papel y está grave

Cayó por la barranca a la altura del Barquito de Papel y está grave

EEUU-Bosnia: Pochettino pidió disculpas por su comentario tras perder ante Turquía

EEUU-Bosnia: Pochettino pidió disculpas por su comentario tras perder ante Turquía

Lo último

Daniel Penta, en el olimpo: dueño del récord rosarino en la Maratón Internacional de la Bandera

Daniel Penta, en el olimpo: dueño del récord rosarino en la Maratón Internacional de la Bandera

Escándalo en Italia: acusan a un futbolista del Inter de prostitución infantil

Escándalo en Italia: acusan a un futbolista del Inter de prostitución infantil

Mecheras: detienen a una pareja por robos en comercios del centro

Mecheras: detienen a una pareja por robos en comercios del centro

Santa Fe recibió menos fondos por coparticipación y quedó por debajo del promedio nacional

La baja de la recaudación de IVA y ganancias afectó las transferencias a las provincias. Santa Fe, entre las jurisdicciones con peor desempeño en junio

Santa Fe recibió menos fondos por coparticipación y quedó por debajo del promedio nacional
Cambio clave de Nación en los subsidios del transporte: ¿cómo impacta en Rosario?
Economía

Cambio clave de Nación en los subsidios del transporte: ¿cómo impacta en Rosario?

El aeropuerto de Rosario recibió vuelos desviados de Ezeiza, entre ellos el de la reina de los cielos
La Ciudad

El aeropuerto de Rosario recibió vuelos desviados de Ezeiza, entre ellos el de "la reina de los cielos"

Peajes: Nación adjudicó la explotación de rutas en Buenos Aires y La Pampa
La Ciudad

Peajes: Nación adjudicó la explotación de rutas en Buenos Aires y La Pampa

Milei anunció un proyecto para modificar la carta orgánica del Banco Central
Política

Milei anunció un proyecto para modificar la carta orgánica del Banco Central

Confirman que Adorni gastó 139 millones de pesos con tarjetas de crédito
Política

Confirman que Adorni gastó 139 millones de pesos con tarjetas de crédito

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Casilda: confirman la muerte de otra joven y ya son cuatro las víctimas fatales

Casilda: confirman la muerte de otra joven y ya son cuatro las víctimas fatales

Hallan en el Parque Independencia la ropa de una mujer desaparecida hace una semana

Hallan en el Parque Independencia la ropa de una mujer desaparecida hace una semana

Cayó por la barranca a la altura del Barquito de Papel y está grave

Cayó por la barranca a la altura del Barquito de Papel y está grave

EEUU-Bosnia: Pochettino pidió disculpas por su comentario tras perder ante Turquía

EEUU-Bosnia: Pochettino pidió disculpas por su comentario tras perder ante Turquía

Devolvieron al chancho robado de un minimarket y dejaron una nota de disculpas

Devolvieron al chancho robado de un minimarket y dejaron una nota de disculpas

Ovación
Escándalo en Italia: acusan a un futbolista del Inter de prostitución infantil
Ovación

Escándalo en Italia: acusan a un futbolista del Inter de prostitución infantil

Escándalo en Italia: acusan a un futbolista del Inter de prostitución infantil

Escándalo en Italia: acusan a un futbolista del Inter de prostitución infantil

Inglaterra se lo dio vuelta a Congo con dos goles de Harry Kane y ahora se cruzará con México

Inglaterra se lo dio vuelta a Congo con dos goles de Harry Kane y ahora se cruzará con México

Un ex-Newells llega libre desde Grecia y se suma a un club de Paraguay

Un ex-Newell's llega libre desde Grecia y se suma a un club de Paraguay

Policiales
Funes: dos nuevos detenidos en la causa que investiga el homicidio de Ramiro Nast
Policiales

Funes: dos nuevos detenidos en la causa que investiga el homicidio de Ramiro Nast

Crimen del policía en Carcarañá: las conmovedoras palabras de la hermana

Crimen del policía en Carcarañá: las conmovedoras palabras de la hermana

Imputan al Narigón Vázquez por apoyo logístico en el crimen de Pillín Bracamonte

Imputan al Narigón Vázquez por apoyo logístico en el crimen de Pillín Bracamonte

Hallan en el Parque Independencia la ropa de una mujer desaparecida hace una semana

Hallan en el Parque Independencia la ropa de una mujer desaparecida hace una semana

La Ciudad
Peajes: Nación adjudicó la explotación de rutas en Buenos Aires y La Pampa
La Ciudad

Peajes: Nación adjudicó la explotación de rutas en Buenos Aires y La Pampa

El aeropuerto de Rosario recibió vuelos desviados de Ezeiza, entre ellos el de la reina de los cielos

El aeropuerto de Rosario recibió vuelos desviados de Ezeiza, entre ellos el de "la reina de los cielos"

Estudia en el Politécnico, diseñó un videojuego en el aula y viajará a Países Bajos para presentarlo

Estudia en el Politécnico, diseñó un videojuego en el aula y viajará a Países Bajos para presentarlo

Convocan a voluntarios para ayudar a personas en situación de calle

Convocan a voluntarios para ayudar a personas en situación de calle

Desde ahora, todos los expedientes en Santa Fe serán en formato digital
La Ciudad

Desde ahora, todos los expedientes en Santa Fe serán en formato digital

Autopista a Santa Fe: la estación YPF de Arocena estará cerrada por reformas
La región

Autopista a Santa Fe: la estación YPF de Arocena estará cerrada por reformas

San Gregorio: un detenido de 22 años por grooming y amenazas coactivas
La Región

San Gregorio: un detenido de 22 años por grooming y amenazas coactivas

El último café: nuevamente están cerradas las persianas de La Favorita
La Ciudad

El último café: nuevamente están cerradas las persianas de La Favorita

Milei le tomó juramento a Santilli, su cuarto jefe de Gabinete
Política

Milei le tomó juramento a Santilli, su cuarto jefe de Gabinete

Cayó por la barranca a la altura del Barquito de Papel y está grave
La Ciudad

Cayó por la barranca a la altura del Barquito de Papel y está grave

Condenado a 15 años por matar a un hombre a puñaladas en Vía Honda
Policiales

Condenado a 15 años por matar a un hombre a puñaladas en Vía Honda

El tiempo en Rosario: un miércoles frío, con ráfagas y rumbo a registros bajo cero
La Ciudad

El tiempo en Rosario: un miércoles frío, con ráfagas y rumbo a registros bajo cero

Casilda: confirman la muerte de otra joven y ya son cuatro las víctimas fatales
La Región

Casilda: confirman la muerte de otra joven y ya son cuatro las víctimas fatales

Drogas y fiestas electrónicas: cayó en un edificio céntrico un dealer de éxtasis y tussi
Policiales

Drogas y fiestas electrónicas: cayó en un edificio céntrico un dealer de éxtasis y tussi

Dictaron la primera condena por amenazas a Di María y su familia en Funes
Policiales

Dictaron la primera condena por amenazas a Di María y su familia en Funes

Devolvieron al chancho robado de un minimarket y dejaron una nota de disculpas
La Ciudad

Devolvieron al chancho robado de un minimarket y dejaron una nota de disculpas

Radares en las rutas: la provincia sale al cruce de Vialidad Nacional
La ciudad

Radares en las rutas: la provincia sale al cruce de Vialidad Nacional

Imputan a una mujer por el asesinato de un vecino en una pelea
Policiales

Imputan a una mujer por el asesinato de un vecino en una pelea

Sabañones y frío: ¿una enfermedad que volvió a Rosario o que nunca se fue?

Por Florencia O’Keeffe
Salud

Sabañones y frío: ¿una enfermedad que volvió a Rosario o que nunca se fue?

Pullaro: Es el momento de acelerar y terminar las transformaciones
Política

Pullaro: "Es el momento de acelerar y terminar las transformaciones"

Gisela Scaglia saludó la llegada de Diego Santilli a la Jefatura de Gabinete
Política

Gisela Scaglia saludó la llegada de Diego Santilli a la Jefatura de Gabinete