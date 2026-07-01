Daniel Penta, en el olimpo: dueño absoluto del récord rosarino en la Maratón Internacional de la Bandera

El atleta, de 35 años, fue tercero y batió su propio récord para la distancia con 2h 18' 44''. También obtuvo la marca mínima para el Sudamericano

Puños cerrados y alivio por el logro obtenido. Daniel Penta volvió a romper los relojes en Rosario.

Lágrimas en los ojos. Daniel Penta fue el mejor rosarino en la XXIV Maratón Internacional de la Bandera.

El presente atlético para el rosarino Daniel Penta no puede ser más que glorioso. Desde que conoció la distancia madre, no para de obtener logros. Batió su propio récord, que había sellado el año pasado en La Pampa, y ahora se dio el gusto de renovar credenciales ante su gente, su ciudad y su familia.

Como muestra de eso, obtuvo la marca mínima para clasificar al Sudamericano de Chile y fue el mejor rosarino en la XXIV Maratón Internacional de la Bandera, que tuvo como ganador al chubutense olímpico en Tokio Eulalio "Coco" Muñoz con 2' 16' 57'' para recorrer los 42.195 metros.

La madurez deportiva le permitió dar el salto cuantitativo de la pista a la calle, lo transformó en un atleta todoterreno. Responde a los estímulos en doble turno y se adapta al volumen semanal, que alcanza los 165 kilómetros y eso lo transforma en un deportista que no para de obtener logros y consagraciones que quedarán para la historia.

"Estoy muy feliz porque me costó mucho dejar la pista, el 800, que es una distancia que amo . Pero también era conciente de que tenía una edad que me estaba costando más todo, tanto el entrenamiento como la competencia. Por eso, si quería seguir aprovechando, tenía que volcarme a estas distancias", revela Penta en declaraciones a La Capital tras haberse subido al podio.

Dani pisó la alfombra de llegada en 2h 18' 44'' y logró bajar 4' 50'' su propio récord rosarino para la distancia, que había logrado el pasado año en A Pampa Traviesa (Santa Rosa, La Pampa), que hace las veces de Campeonato Argentino de Maratón, aunque esta vez esa cita estelar fue en la Cuna de la Bandera.

Apenas le alcanzan los cinco dedos de una mano para contar la breve y promisoria experiencia. Pero se ilusiona con seguir mejorando su rendimiento en la distancia madre.

Puños cerrados y alivio por el logro obtenido. Daniel Penta volvió a romper los relojes en Rosario. Gentileza: Federico Cabello

Comenzó en Buenos Aires, luego probó suerte en tierras pampeanas, donde obtuvo la plusmarca rosarina. Eso le permitió clasificarse al Sudamericano de Maratón en Asunción y ahora vuelve a Rosario, su casa y con su gente, para subirse al podio que lideró el sureño Eulalio "Coco" Muñoz y el salteño Esteban Angulo (2h 17' 39'').

"No pensé que podía lograr correr en 2h 18'', pero después de esta experiencia, que fue adversa por momentos, sé que puedo correr más rápido y seguir siendo competitivo", asegura el corredor, que coordina un grupo de running.

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Con 35 años (2 de julio de 1991) y unas cuantas batallas en el tartán, Dani sabe lo que es sufrir y llevar las pulsaciones elevadas por un objetivo, aunque en la calle se lo observa firme, compacto y atlético.

"Siempre me tocó estar del lado de afuera, de hincha a los corredores y alumnos, pero haber corrido con gente alentándome durante todo el recorrido no tiene precio. Ese túnel de gente en avenida Belgrano, desde Buenos Aires hasta la llegada, con toda la gente gritando y alentando, es increíble", destaca emocionado.

Confiesa que el objetivo era lograr el récord provincial, que aún ostenta Nicolás Ternavasio desde el 11 de noviembre de 2011 en Castellón, España (2h 18' 08'') como representante de la Asociación Santafesina de Atletismo (ASA). Pero eso no le impide poder disfrutar del gran objetivo: haber bajado nuevamente el récord de circuito rosarino y lograr la marca mínima al Sudamericano de Maratón, por segundo año consecutivo, que se realizará en Santiago de Chile.

Daniel Penta compartió el podio junto a Coco Muñoz y Esteban Angulo. Gentileza: Federico Cabello

Mientras disfruta de una semana tranquila, sin molestias y rodeado de su familia para celebrar su cumple, Dani ya piensa en buscar un buen desempeño en la media maratón de Buenos Aires, una de las más importantes y convocantes de Sudamérica. Y desde allí, anticipó que si no viaja a tierras trasandinas, volverá a intentarlo en los 42K de Buenos Aires.

Más allá de los logros, tampoco se olvida de Juan Ignacio Toledo, el atleta del Atenas Running Team, quien hasta el año pasado ostentaba el récord rosarino (2h 27' 08'').

"Con Juani somos amigos y hablamos mucho. Desde el primer día siempre tuvo la mejor conmigo cuando comencé a soltarme a esta distancia. Estamos para eso, para ayudarnos", valora.

La carrera

Penta cuenta que todo salió como lo había planificado con su entrenador Hugo Bressani, quien lo entrena hace un año. La idea era buscar un ritmo cómodo y suelto para ir por el objetivo.

"Todos los atletas que corrimos ahí en el pelotón principal coincidimos que fue soñada: clima ideal, sin viento, fresco pero no tanto. Estaba nublado, pero el frío se aguantaba, incluso la humedad", comenta.

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Y asegura que tuvo "excelentes sensaciones" durante todo ese trayecto que sale desde el Monumento y toma luego bulevar Oroño, para retomar el mismo tramo y conectar con avenida Pellegrini hasta el parque Urquiza y el Dakar, hasta el retome de 27 de Febrero.

"Habíamos planificado correr a 3.15/km y fuimos así hasta el km 30. La verdad es que las sensaciones eran muy buenas. Después tenés que planificar cuando el tiempo puede jugarte una mala pasada", señala.

Ocurrió que el clima comenzó a jugar en contra a partir del tramo que va hacia la zona norte de la ciudad. Si bien a esta altura no se había precipitado el chaparrón que empapó al resto de los mortales que corre arriba de las 3 horas, comenzaron a soplar algunas ráfagas de viento y las piernas acusaban el esfuerzo de esa tracción.

"Después de que pasamos la primera media (21k) estuvo todo fantástico, pero a la altura de Puerto Norte se vino todo el viento en contra. Estuvo más duro y se me escaparon algunos segundos a la vuelta, después del retome de Puccio".

Coco Muñoz, que volvió a la distancia madre tras dos años, tomó la posta la mayor parte de la carrera y no la abandonó hasta cruzar triunfalmente el arco de llegada.

El chubutense Joaquín Arbe, que vino palmo a palmo con el líder, abandonó al salir del Scalabrini Ortiz, a la altura del Barquito de Papel, mientras Dani se mantenía siempre en tercera posición, firme a su crono.

Fortaleza mental

"Manejaba la cabeza en mis cosas, en mi carrera, mi marca y concentrado a full para que no se me caigan los ritmos. Se me estaba yendo el récord provincial, así que me concentré en conservar mi puesto para que no se me escape el podio del campeonato. Así que, por suerte, pude sobrellevar todo eso y hacer una muy buena carrera", sostiene respecto a esos kilómetros clave, donde la cabeza se transforma en una verdadera quimera.

Con el foco puesto en la Maratón Internacional de la Bandera, Penta corrió la 1/2 maratón de A Pampa Traviesa con una nueva marca personal (PB) de 1h 07' 07''. "Venía entrenando muy bien y pensando en Rosario. Los últimos tres meses fueron específicos, doble turno, martes y jueves doble umbral, a la mañana pista y a la tarde pista, además de las cargas de los sábados y domingos. Y respondió a todo y de buena manera", se enorgullece.

Y las pruebas están a la vista: Dani está para mucho más porque este camino de largo aliento recién comienza.