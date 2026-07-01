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Escándalo en Italia: acusan a un futbolista del Inter de prostitución infantil

Alessandro Bastoni debe declarar este viernes bajo la acusación de haber tenido relaciones sexuales con una chica de 17 años

1 de julio 2026 · 16:44hs
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Alessandro Bastoni

AP

Alessandro Bastoni, el futbolista que quedó en el centro de un escándalo en Italia. El viernes debe declarar como acusado de prostitución infantil.

Italia está conmocionada estas horas por la investigación abierta por una fiscalía contra un futbolista del Inter de Milán y la selección nacional por prostitución infantil. El protagonista del escándalo es el defensor Alessandro Bastoni, compañero del argentino Lautaro Martínez en el equipo milanés.

El caso Bastoni forma parte de una investigación más amplia llevada a cabo por la Fiscalía de Milán sobre una supuesta red de prostitución, que podría involucrar a muchos otros futbolistas.

Bastoni fue citado a declarar ante la fiscalía el viernes. Se lo acusa de haber pagado por mantener relaciones sexuales en junio de 2020 con una joven que en ese momento apenas tenía 17 años.

Dado que la chica era menor de edad en ese momento, el sexo a cambio de dinero constituiría el delito de prostitución infantil.

“Mi cliente está muy afectado”, declaró Salvatore Scuto, abogado de Bastoni. “Puedo descartar que haya mantenido relaciones sexuales remuneradas, y mucho menos con menores”, agregó.

El diario italiano Gazzetta dello Sport informó que la joven ya declaró, y que si bien admitió haberse alojado en casa de Bastoni, niega haber tenido relaciones sexuales con el futbolista.

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Meses agitados para el compañero de Lautaro Martínez

La acusación contra el futbolista es la culminación de unos meses de mucha tensión para Bastoni, de 27 años, aunque por razones futbolísticas. Es que el defensor fue expulsado durante el crucial partido de repechaje que Italia jugó y perdió por penales ante Bosnia y Herzegobina y la dejó afuera del Mundial 2026.

Bastoni y su familia también fueron víctimas de insultos en las redes sociales tras un incidente ocurrido el 14 de febrero durante un partido del Inter contra su eterno rival, la Juventus. En ese encuentro, el defensor pareció simular una falta para provocar la expulsión de un jugador contrario.

En los últimos días se hablaba mucho en Europa del posible desembarco de Bastoni en el Real Madrid, ahora dirigido por Mourinho, aunque su situación penal ahora podría frenar el pase.

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