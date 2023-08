" Lo que hizo Leo no es ni más ni menos de que lo hizo hace siete meses en la Copa del Mundo. Ratifica con hechos lo que dijo cuando llegó, que quería competir y tratar de ganar ", manifestó el Tata en la conferencia de prensa previa al partido de mañana ante Charlotte FC por los cuartos de final de la Leagues Cup .

Martino reiteró que "no es normal" que exista un "90% de chances" de marcar cuando hay un tiro libre cerca del área pero eso sucede porque tiene "al mejor futbolista del mundo", autor de siete goles y tres asistencias en cuatro partidos.

Consultado por los rumores en torno a las posibles llegadas de Franco Armani y Enzo Pérez, el "Tata" aclaró que el mercado de pases en la MLS está cerrado.

"Son jugadores de altísimo nivel y extensa trayectoria. No hace falta aclarar si me gustan o no. Acá ya cerró el libro de pases y si es por las noticias de allá (de Argentina) podría haber armado tres o cuatro equipos", remarcó.

Inter Miami recibirá mañana a Charlotte FC por los cuartos de final de la Leagues Cup, un torneo organizado por la Concacaf que brinda tres cupos para la Liga de Campeones del continente.