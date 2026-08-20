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Messi marcó su primer gol en Inter Miami tras la muerte de su padre: el festejo con sus compañeros

Ante Philadelphia, el rosarino volvió a convertir por la MLS en la remontada parcial del equipo de Florida, que luego terminaría en empate: 2-2

20 de agosto 2026 · 09:22hs
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Mirada al cielo y abrazo con sus compañeros: así fue el festejo de gol de Lionel Messi con el Inter Miami

Mirada al cielo y abrazo con sus compañeros: así fue el festejo de gol de Lionel Messi con el Inter Miami

Lionel Messi volvió a marcar un gol en un momento especialmente sensible. El capitán de Inter Miami convirtió ante Philadelphia Union por la Major League Soccer (MLS) y anotó por primera vez desde la muerte de su padre, Jorge Messi, quien falleció el 8 de agosto a los 68 años.

El rosarino marcó a los 26 minutos del primer tiempo y puso el 2-1 parcial para Inter Miami, que finalmente empató 2-2 como visitante. El partido representó su tercer encuentro desde su regreso a Estados Unidos después de viajar a Rosario para despedir a su padre y acompañar a su familia.

El capitán recibió la pelota dentro del área, sobre el costado derecho, uno de sus sectores preferidos. El delantero enganchó hacia el centro y sacó un zurdazo cruzado, colocado junto al segundo palo, que sorprendió al arquero de Philadelphia.

El gol completó la remontada transitoria del cuadro de Florida, que había comenzado el partido en desventaja y pasó del 0-1 al 2-1 en cinco minutos.

Antes del tanto de Messi, el equipo de Florida había encontrado el empate gracias al juvenil Pinter. El argentino también participó de esa jugada con un centro preciso que Luis Suárez bajó de cabeza para la definición.

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El festejo de gol junto a sus compañeros

Apenas la pelota entró en el arco, todos los futbolistas en campo de Inter Miami fueron hacia Messi para abrazarlo. El capitán argentino quedó rodeado por sus compañeros en una celebración que adquirió un significado especial.

Después del abrazo colectivo, el delantero regresó rápidamente al partido. Incluso se acercó a uno de ellos para darle indicaciones antes de volver hacia la mitad de la cancha.

El rosarino también realizó su tradicional gesto con los índices hacia el cielo, una señal que suele dedicar a su abuela materna. En esta ocasión, la celebración tuvo un doble destinatario tras la muerte de Jorge Messi.

Su primer partido tras el regreso se produjo en la derrota ante León por la Leagues Cup, que derivó en su eliminación de dicha competencia. Después, el sábado, enfrentó a Nashville, partido que Inter Miami perdió 4-1. En ese encuentro, Messi dio una asistencia y falló un penal.

Ante Philadelphia, en su tercer partido desde la muerte de su padre, volvió a convertir. Este tanto también representó el número 922 de su carrera y el 93 desde su llegada a Inter Miami.

Con el empate ante Philadelphia, el equipo del argentino quedó segundo en la Conferencia Este de la MLS, con 39 puntos, siete menos que el líder Nashville. El próximo partido del equipo será este sábado, como local ante Toronto desde las 20.30.

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