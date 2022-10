Messi hizo otro golazo, pero se encendieron las alarmas porque pidió ser reemplazado

Messi lleva seis partidos consecutivos anotando entre el PSG y la selección argentina. La propia cuenta de Twitter de la entidad francesa definió: “Majestuoso, espectacular, sensacional, sobresaliente, inigualable”. Pero a diez minutos del final, encaró hacia el arco portugués pero algo pasó porque su movimiento disruptivo no tuvo la repentización característica para completarse. Y eso encontró la explicación enseguida, porque el capitán del seleccionado nacional se fue reemplazado.

Embed LEO MESSI: EL HOMBRE DEL FÚTBOL TOTAL. ¡¡QUÉ GOLAZO ANTE BENFICA EN #CHAMPIONSxESPN, POR FAVOR!! pic.twitter.com/bItyIWBF8i — SportsCenter (@SC_ESPN) October 5, 2022

El entrenador Christophe Galtier lo consultó a Messi cuando salía del campo y la Pulga le susurró algo al oído. Luego trascendió que el goleador rosarino habría sufrido un tirón, aunque el técnico aclaró que pidió el cambio por cansancio. Habrá que ver si el sábado estará ante el Reims por la liga francesa.

No obstante, el episodio no hizo más que acentuar la preocupación por la integridad física de Messi de cara al Mundial, ya que cualquier inconveniente en ese sentido puede incidir no sólo en su plenitud sino también en su presencia.