Otro fútbol, otra época, otras ideas, pero la pelota sigue siendo redonda, juegan once contra once y gana el equipo que hace más goles, más allá de la evidente evolución física de la actualidad y hasta la reciente incursión del VAR, que también modificó el escenario competitivo. Pero hay personajes, estilos y equipos que no tienen fecha de vencimiento, que trascienden las épocas y que dejan un legado que vale la pena revisar. Y la historia del Flaco Menotti con Central y Huracán está dentro de esos registros, porque surgió en Arroyito como jugador y luego armó uno de los mejores equipos de la historia como DT del globo.