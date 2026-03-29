La Capital | Negocios | eficiencia

Del Kaizen al Lean: los modelos que redefinen la eficiencia en las empresas

El consultor Andrés Ciambotti, analiza los pasos que dieron Estados Unidos y Japón para que las industrias ganen eficiencia y competitividad

Azul Martínez Lo Re

Por Azul Martínez Lo Re

29 de marzo 2026 · 08:05hs
La eficiencia gana terreno en las empresas que buscan mejorar sus niveles de competencia

La eficiencia gana terreno en las empresas que buscan mejorar sus niveles de competencia, en un contexto hiperglobalizado.

Nacido en el Japón de posguerra, el modelo Kaizen instaló la idea de la mejora continua como cultura. Esta palabra significa “cambio para bien” y surgió de la necesidad de reconstruir las industrias niponas tras la guerra, haciendo foco en mejorar los procesos y empoderar a las personas. Aunque está muy vinculado a la filosofía oriental, de su gestación participaron expertos en estadística y control de calidad estadounidenses como William Edwards Deming y Joseph Duran.

Décadas más tarde, siendo testigo del propio éxito del país asiático, el Gobierno de Estados Unidos tomó esos principios y los sistematizó bajo un nuevo modelo: el Lean manufacturing, metodología que comenzó a aplicarse en el sector automotriz y en la actualidad se convirtió en un estándar global para mejorar la eficiencia de las empresas.

Si bien podría pensarse que son modelos enfrentados, la realidad es que ambos se complementan. Así lo analizó Andrés Ciambotti, especializado en eficiencia empresarial y mejora continua, quien trabaja con su consultora, Stock Zero, para acompañar a las firmas en el camino a lograr este objetivo.

Según explica, mientras que Kaizen es el concepto que engloba toda una filosofía del hacer, y su adopción requiere de un cambio cultural dentro de la organización, el sistema de producción Lean traduce varios de sus preceptos en herramientas concretas de gestión, orientadas a optimizar procesos, reducir desperdicios y mejorar la productividad.

“En la década de 1990, en Estados Unidos advirtieron que Japón había logrado superarlos en términos de eficiencia. A partir de ese diagnóstico, desarrollaron y sistematizaron el Lean, apoyándose en el sistema de producción de Toyota y, en gran medida, en prácticas que ya habían sido implementadas por los japoneses. Comenzaron entonces a estudiar cómo trabajaban, especialmente en la industria automotriz, para comprender de qué manera lograban mejores resultados y así poder trasladar esos aprendizajes a una metodología que hoy es ampliamente utilizada”, sostuvo Ciambotti.

Eficiencia ante todo

El consultor define a la eficiencia como la capacidad de hacer las cosas con la menor cantidad de recursos posibles, aunque destacó que en la ecuación empresarial entran otros puntos en juego como la eficacia, que es la viabilidad para cumplir los objetivos fijados y la productividad, que mide las dos variables anteriores.

En un contexto de apertura de la economía argentina, donde tanto desde el Gobierno nacional como desde otros niveles del Estado se insiste en la necesidad de que las empresas ganen eficiencia para competir a nivel global, surge una pregunta clave: ¿cómo lograrlo y que pueden aprender de modelos como el Kaizen y el Lean?.

WhatsApp Image 2026-03-25 at 16.40.46
Andrés Ciambotti, ingeniero industrial y consultor, especializado en Mejora Continua en empresas.

Andrés Ciambotti, ingeniero industrial y consultor, especializado en Mejora Continua en empresas.

“Para la manufactura Lean, la eficiencia se mejora eliminando los desperdicios, es decir, todas aquellas actividades que no agregan valor. Por eso, al trabajar sobre la eficiencia, es clave ayudar a las industrias a distinguir entre las actividades que aportan valor y las que no. Se considera valor a todo trabajo que transforma un producto o genera un cambio en un servicio, siempre en función de lo que el cliente valora y está dispuesto a pagar; este punto es fundamental. Una vez lograda la mejora, es necesario estandarizarla para que se convierta en un hábito y así asegurar su continuidad”, sostuvo Ciambotti, quien trabaja con empresas de distintos rubros y tamaños, desde grandes compañías hasta pymes y pequeñas organizaciones.

En Argentina ve algunos síntomas que se repiten en distintos ámbitos de trabajo donde le tocó participar. Desde el punto de vista externo aparecen complicaciones como la carga impositiva que se afronta para fabricar un producto nacional, el costo laboral por el personal empleado y un tercer desafío que es el precio que se abona por la logística.

>> Leer más: Márgenes ajustados: los empresarios aportan su know how en eficiencia

La clave, para el consultor, está en evaluar lo que se puede hacer puertas para adentro, donde cada industria controla sus procesos y puede tomar decisiones para mejorar la calidad de lo que produce, la seguridad de las personas y procesos, la disminución de los costos, el achique en el tiempo de producción y, finalmente, el aumento en su rentabilidad.

Dos modelos para tomar

Ciambotti resume una premisa que es clara para todo negocio que busca perdurar en el tiempo y es que los productos o servicios que se ofrecen los compra un cliente si se perciben de calidad y tienen buen precio frente a la competencia. Para esto, lo primero es trabajar en un diagnóstico de situación que permita entender cuáles son las necesidades que aparecen y los cuellos de botella que se generan para resolverlos. Desde ese lugar, se define una estrategia para cumplir la meta y luego se arma la táctica que te permite bajar esa dirección estratégica a tierra.

WhatsApp Image 2026-03-25 at 16.40.46 (1)
El libro Hacer Valor, se presentó el jueves pasado en la sede de la Federación Gremial del Comercio y la Industria de Rosario.

El libro Hacer Valor, se presentó el jueves pasado en la sede de la Federación Gremial del Comercio y la Industria de Rosario.

En este proceso, herramientas del Kaizen como las 5S funcionan como la puerta de entrada para lograr la tan deseada mejora continua, ya que permiten traducir el plan estratégico en acciones concretas para el funcionamiento cotidiano de la empresa. Estas cinco premisas son: clasificar (Seiri), ordenar (Seiton), limpiar (Seiso), estandarizar (Seiketsu) y tener disciplina (Shitsuke).

“Japón trabajó el Kaizen a nivel social y eso es fundamental, porque para motorizar cualquier cambio necesitás al grupo humano. Toda modificación debe ser absorbida por la organización: que todos hablen el mismo lenguaje, que cada persona se apropie de su puesto de trabajo y se comprometa. Necesitás un equipo interno que empuje el proceso”, explicó Ciambotti. En ese sentido, agregó que también aparecen los facilitadores del proceso, personas que llevan a los mandos directivos la voz interna de lo que hay que cambiar y, en definitiva, vehiculizan lo que la organización busca lograr.

En un escenario de globalización y mercados hiperconectados, el consultor decidió capitalizar su trayectoria de más de 30 años en la implementación de procesos de mejora continua para lanzar su libro: Hacer Valor. Se trata de un manual orientado a ayudar a las empresas a aceitar su eficiencia y competitividad mediante la generación de valor en sus procesos. Para ello, propone once fases de trabajo en las que combina saberes del Lean y el Kaizen, con una mirada propia. “El libro surge de todo lo recorrido y de haber encontrado un hilo conductor donde poder plantear jerarquías, niveles, posiciones y prioridades en las temáticas. Aplica a cualquier organización que quiera mejorar internamente”, aseguró el especialista

Noticias relacionadas
El local se alquiló en febrero y se espera que la tienda pueda abrir en un mes.

Dos locales sobre la peatonal Córdoba cambian de perfil: qué se viene en cada uno

Alejandro Leva tiene grandes proyectos para su marca en este 2026. El estreno del nuevo espacio será en etapas, a partir de abril.

Lo nuevo de Intervalo Shop: tienda de instrumentos, academia, café y futuro museo

Leonardo Romera está orgulloso de que sus hijos Lucía y Julián, hayan creado un almacén único en el país.

De los creadores de Tyna, llega el primer almacén inteligente a la vista de sus clientes

Ver comentarios

Las más leídas

Una mujer tomó del cuello a un cura durante una misa en una parroquia del centro

Una mujer tomó del cuello a un cura durante una misa en una parroquia del centro

El tiempo en Rosario: alerta amarillo por calor extremo y una humedad que se quedará unos días más

El tiempo en Rosario: alerta amarillo por calor extremo y una humedad que se quedará unos días más

Carrizo vuelve a enfrentar a Central: por qué un DT de Boca decidió no usarlo de titular en el Gigante

Carrizo vuelve a enfrentar a Central: por qué un DT de Boca decidió no usarlo de titular en el Gigante

La tarde en que el equipo de los Messi se anotó la primera victoria resonante en el fútbol profesional

La tarde en que el equipo de los Messi se anotó la primera victoria resonante en el fútbol profesional

Lo último

Venado Tuerto se suma a las ciudades cardioprotegidas del país

Venado Tuerto se suma a las ciudades cardioprotegidas del país

Invasión de cascarudos en Rosario: Salen solamente para buscar al sexo opuesto y copular

Invasión de cascarudos en Rosario: "Salen solamente para buscar al sexo opuesto y copular"

Sanatorio de Niños y Grupo Oroño acompañan la campaña provincial de vacunación infantil

Sanatorio de Niños y Grupo Oroño acompañan la campaña provincial de vacunación infantil

Crece en Rosario el consumo de pollo y baja el de la carne vacuna

El aumento es de un 20 por ciento e incluye también al cerdo. La venta de los productos bovinos se desploma un 40 por ciento

Crece en Rosario el consumo de pollo y baja el de la carne vacuna

Por Nicolás Maggi
Invasión de cascarudos en Rosario: Salen solamente para buscar al sexo opuesto y copular
La Ciudad

Invasión de cascarudos en Rosario: "Salen solamente para buscar al sexo opuesto y copular"

Las razones de Pullaro para tomar distancia de Milei

Por Mariano D'Arrigo
Analisis

Las razones de Pullaro para tomar distancia de Milei

La cúpula del peronismo santafesino busca aplacar las tensiones internas

Por Javier Felcaro
Política

La cúpula del peronismo santafesino busca aplacar las tensiones internas

Después de cinco años oculto, un mural de Julio Vanzo vuelve a salir a la luz

Por Carina Bazzoni
La Ciudad

Después de cinco años oculto, un mural de Julio Vanzo vuelve a salir a la luz

La historia de la Sábana Santa, el místico manto que cubrió a Jesús, se vivió de cerca en Rosario

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

La historia de la Sábana Santa, el místico manto que cubrió a Jesús, se vivió de cerca en Rosario

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Una mujer tomó del cuello a un cura durante una misa en una parroquia del centro

Una mujer tomó del cuello a un cura durante una misa en una parroquia del centro

El tiempo en Rosario: alerta amarillo por calor extremo y una humedad que se quedará unos días más

El tiempo en Rosario: alerta amarillo por calor extremo y una humedad que se quedará unos días más

Carrizo vuelve a enfrentar a Central: por qué un DT de Boca decidió no usarlo de titular en el Gigante

Carrizo vuelve a enfrentar a Central: por qué un DT de Boca decidió no usarlo de titular en el Gigante

La tarde en que el equipo de los Messi se anotó la primera victoria resonante en el fútbol profesional

La tarde en que el equipo de los Messi se anotó la primera victoria resonante en el fútbol profesional

Mensajes de Whatsapp de La Joya Agro vinculan la venta de las vacas con una camioneta

Mensajes de Whatsapp de La Joya Agro vinculan la venta de las vacas con una camioneta

Ovación
Newells arranca la Copa Argentina sabiendo que sus prioridades están en otro frente

Por Aníbal Fucaraccio
Ovación

Newell's arranca la Copa Argentina sabiendo que sus prioridades están en otro frente

Newells arranca la Copa Argentina sabiendo que sus prioridades están en otro frente

Newell's arranca la Copa Argentina sabiendo que sus prioridades están en otro frente

Otra vez un safety car perjudicó a Franco Colapinto, que igual estuvo lejos de los puntos en Japón

Otra vez un safety car perjudicó a Franco Colapinto, que igual estuvo lejos de los puntos en Japón

La vieja guardia dominó la clasificación del Turismo Carretera en Neuquén

La vieja guardia dominó la clasificación del Turismo Carretera en Neuquén

Policiales
Amenazan a una familia para que deje su casa de zona oeste
Policiales

Amenazan a una familia para que deje su casa de zona oeste

Ratificaron la prisión preventiva con uso de tobillera para el juez Gastón Salmain

Ratificaron la prisión preventiva con uso de tobillera para el juez Gastón Salmain

Una mujer tomó del cuello a un cura durante una misa en una parroquia del centro

Una mujer tomó del cuello a un cura durante una misa en una parroquia del centro

Un chofer de aplicaciones quedó demorado por un crimen en la zona norte de Rosario

Un chofer de aplicaciones quedó demorado por un crimen en la zona norte de Rosario

La Ciudad
Invasión de cascarudos en Rosario: Salen solamente para buscar al sexo opuesto y copular
La Ciudad

Invasión de cascarudos en Rosario: "Salen solamente para buscar al sexo opuesto y copular"

La escritora que crea sus textos en un bar de Lourdes, el barrio donde eligió vivir

La escritora que crea sus textos en un bar de Lourdes, el barrio donde eligió vivir

Lourdes, un barrio histórico que recién tuvo nombre a partir de 2007

Lourdes, un barrio histórico que recién tuvo nombre a partir de 2007

La historia de la Sábana Santa, el místico manto que cubrió a Jesús, se vivió de cerca en Rosario

La historia de la Sábana Santa, el místico manto que cubrió a Jesús, se vivió de cerca en Rosario

Franco Bartolacci fue elegido presidente del consejo de universidades nacionales
La Ciudad

Franco Bartolacci fue elegido presidente del consejo de universidades nacionales

Caso Pergamino: la ciencia habló en el juicio federal por las fumigaciones

Por Luis Emilio Blanco
La Región

Caso Pergamino: la ciencia habló en el juicio federal por las fumigaciones

Netanyahu impone su agenda a Trump

Por Jorge Asís
Política

Netanyahu impone su agenda a Trump

Rugby: comienza el Torneo del Interior, el más federal de todos los torneos

Por Pablo Mihal
Ovación

Rugby: comienza el Torneo del Interior, el más federal de todos los torneos

Crimen en barrio Santa Lucía: la víctima había sobrevivido a dos ataques a balazos
Policiales

Crimen en barrio Santa Lucía: la víctima había sobrevivido a dos ataques a balazos

Newells vs Acassuso: hora, canal y posibles formaciones por la Copa Argentina
Ovación

Newell's vs Acassuso: hora, canal y posibles formaciones por la Copa Argentina

Zona norte: una denuncia de maltrato animal destapó un caso de abandono de persona

Por Ariel Etcheverry
La Ciudad

Zona norte: una denuncia de maltrato animal destapó un caso de abandono de persona

Rugby: Atlético del Rosario visita a Los Matreros con el objetivo de volver a la senda del triunfo

Por Pablo Mihal
Ovación

Rugby: Atlético del Rosario visita a Los Matreros con el objetivo de volver a la senda del triunfo

Zona sudoeste: cae una familia narco con cocaína, un millón de pesos y alhajas
Policiales

Zona sudoeste: cae una familia narco con cocaína, un millón de pesos y alhajas

De la nafta al GNC en Rosario: los aumentos potenciaron las consultas sobre conversión
La Ciudad

De la nafta al GNC en Rosario: los aumentos potenciaron las consultas sobre conversión

Cuatro asesinatos en pocas horas en Rosario: No hay patrones comunes en los últimos hechos
POLICIALES

Cuatro asesinatos en pocas horas en Rosario: "No hay patrones comunes en los últimos hechos"

Un tiempo solo de un Lionel Messi deslucido, en un modo Mundial aún en veremos

Por Gustavo Conti
Ovación

Un tiempo solo de un Lionel Messi deslucido, en un modo Mundial aún en veremos

Buenas noticias en Central:  Di María entrena con normalidad junto al resto del plantel canalla
OVACIÓN

Buenas noticias en Central:  Di María entrena con normalidad junto al resto del plantel canalla

Ley de glaciares: denuncian a una senadora por posibles negocios incompatibles con la función pública
politica

Ley de glaciares: denuncian a una senadora por posibles negocios incompatibles con la función pública

Poca tela para cortar: la indumentaria encara una nueva temporada muy ajustada

Por Azul Martínez Lo Re
Negocios

Poca tela para cortar: la indumentaria encara una nueva temporada muy ajustada

El presidente cuestionó la nacionalización de YPF: Expropiar está mal
Política

El presidente cuestionó la nacionalización de YPF: "Expropiar está mal"

Luego de los reclamos, Pilay explica que utiliza un modelo de construcción colaborativo
La Ciudad

Luego de los reclamos, Pilay explica que utiliza un modelo de construcción "colaborativo"

Los autores del crimen del jubilado cerca de barrio Acindar escaparon con dos bolsos
Policiales

Los autores del crimen del jubilado cerca de barrio Acindar escaparon con dos bolsos

Denuncias de abuso infantil: el Colegio de Psicólogos pide reunión con la Corte Suprema
La Ciudad

Denuncias de abuso infantil: el Colegio de Psicólogos pide reunión con la Corte Suprema

Barrio Plata: investigan un homicidio en ocasión de robo tras hallar muerto a un hombre de 75 años
Policiales

Barrio Plata: investigan un homicidio en ocasión de robo tras hallar muerto a un hombre de 75 años