El Prado consolida su expansión: estrena crematorio y levanta el estándar del sector

Tras una importante inversión, El Prado inauguró su crematorio que viene a completar un servicio integral, de punta a punta. Es único en el interior del país.

Para los dueños del Cementerio Parque El Prado esta inauguración es un hito en su servicio . Es que tras una importante inversión estrenaron un crematorio propio , lo que los transforma en el único cementerio del interior del país con un servicio de calidad e integral, es decir, 360 . Negocios de La Capital dialogó con los empresarios José Ludueña y Javier Costa, titulares de la empresa, quienes coincidieron en que “esta inversión eleva el estándar del sector y redefine cómo se acompaña a las familias en los procesos de duelo”.

La estrategia de contar con un crematorio propio viene de larga data, porque era clave para la empresa poder brindar este servicio . El Prado se fundó en 1988, cuando adquirieron 17 hectáreas sobre la Ruta 33 en la localidad de Pérez, y desarrollaron un cementerio sobre un predio rodeado por floricultores. Eso les permitió pensar en un lugar muy verde, donde el buen diseño de su paisajismo es parte de la identidad del espacio.

Sobre ese terreno, y tras años de desarrollo e inversión, se creó este cementerio cuyo diferencial es su arquitectura, su paisaje, el follaje y el entorno . Recuerda José Ludueña que a la hora de pensar en el diseño el arquitecto Adolfo Bisellach, a cargo del proyecto, sugirió que tuviera un estilo inglés, porque era lo que predominaba en Rosario . De hecho, la capilla central de El Prado tiene similitud con la tradicional de barrio Fisherton.

Este cementerio está en el municipio de Pérez, pero a sólo mil metros de la ciudad de Rosario , y con un acceso directo por la ruta, lo que lo posiciona como el más cercano a la ciudad. Ese es otro valor agregado del lugar.

El crematorio funciona hace algo más de una semana, integrado al resto de los servicios de El Prado.

La apertura del crematorio

El pasado viernes 20 de marzo se llevó a cabo la inauguración oficial del crematorio, que es una inversión del Grupo Ciba, al cual pertenece el cementerio. “Ya está funcionando con el primero de los hornos y estamos gestionando la instalación del segundo”, adelanta José. Compraron hornos fabricados en Argentina bajo la marca Incol SA, y ahora están en plena etapa de decisión de compra de otro horno.

La demanda de este servicio es alta, explica José que el 50% de las familias eligen la cremación para sus allegados. Ese porcentaje subió mucho en la pandemia, porque antes no llegaba al 15% o 20%. Otro de los cambios posteriores al Covid fue el tiempo de velorio, mientras que antes se permanecía en las salas durante 24 horas, ahora la mayoría toma un servicio por 4 horas.

Una infraestructura inédita

Explican desde El Prado que es central el nivel de infraestructura incorporado al complejo, puesto que el nuevo crematorio se posiciona entre los más modernos del interior del país, con procesos diseñados para garantizar altos estándares de funcionamiento. De hecho, El Prado ya había impulsado servicios diferenciales que ahora termina de completar. Explica Javier Costa que, por ejemplo, “la sala velatoria es premium, es única en el sector, puesto que el área íntima es similar a un departamento”. Agrega José que “a los empresarios fúnebres nos interesa mucho ese punto, lo que se denomina el íntimo. El nuestro tiene living, habitación con cama matrimonial, duchas climatizadas. Y todo vidriado y rodeado por el jardín. Y eso se completa con todos los otros servicios que tenemos””.

WhatsApp Image 2026-03-26 at 15.18.53 La capilla es de estilo inglés, como la del barrio rosarino de Fisherton. Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital

Para comprender la importancia de esta inversión, Javier añade que “nosotros inauguramos el crematorio, pero en realidad lo que estamos estrenando es una nueva forma de hacer el servicio fúnebre. Es una solución completa e integral, distinta a lo que estamos acostumbrados, porque el servicio es a medida y punta a punta. Y la sala velatoria premium se suma a este servicio”. Además, advierte que al tener todo integrado se reduce mucho la posibilidad de que haya errores en el servicio, puesto que el velatorio, la inhumación o la cremación, se hacen todo en el mismo sitio.

Un punto más es que en la sala premium se puede acceder a un catering de calidad, ya que los empresarios explican que hay familias que deciden compartir más tiempo con sus allegados en esos momentos difíciles. En esos casos, cuentan con un servicio gastronómico de categoría para ese momento, además de la cafetería habitual.

La apuesta integral

Por otra parte, a este nuevo servicio de cremación, se suman los ya consolidados. Cuentan con las salas de servicios con todo su personal (azafatas y encargados de ceremonial), capilla ecuménica, cafetería, florería, morgue con cámara de frío, vehículos ecológicos, maquinaria de parquización, estacionamiento interno y, por supuesto, vigilancia.

WhatsApp Image 2026-03-26 at 15.18.45 Esta plaza seca se diseñó para quienes quieren esparcir las cenizas de sus familiares en El Prado. Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital

Por otra parte, detallan que una vez que es utilizado el crematorio les dan a las familias la oportunidad de esparcir las cenizas, con una ceremonia, en una plaza seca en el predio, diseñada con ese fin. Y, además, adelantan que proyectan crear un espacio donde se puedan dejar las urnas, un columbario, para quienes prefieran tenerlas en El Prado y poder visitarlas.

En lo que respecta a las parcelas para inhumación, el predio tiene una gran capacidad, ya que cuenta con más de 42 mil, las cuales se encuentran a unos 200 metros de la ruta lo que permite preservar el silencio en el parque.

WhatsApp Image 2026-03-26 at 15.17.49 El Prado tiene salas velatorias premium que cuentan con un íntimo similar a un departamento. Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital

Un acuerdo estratégico

Con el objetivo de brindar el servicio de cochería, los empresarios hicieron un acuerdo estratégico con Casa Norte, ubicado en Alberdi. Ellos aportan su experiencia y estructura logística, con sus coches y vehículos de traslados. Explican los directivos que “esta sinergia permitió integrar capacidades y garantizar un estándar elevado tanto en la organización del servicio como en el trato con las familias”.

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Con todo, este nuevo hito de El Prado se da en un contexto de gran transformación del sector, donde las familias demandan mayor claridad, calidad en la atención y acompañamiento profesional en un momento difícil donde es clave poder confiar en la empresa que brinda el servicio. Desde esta compañía del Grupo Ciba, la apuesta es seguir innovando e invirtiendo en el predio, de hecho, adelantan a Negocios que ya están proyectando sumar a corto plazo dos salas velatorias más y así seguir sumando servicios en un rubro tan particular.