Méndez resaltó la sequía de goles que padece Newell's

Ante la prensa, Méndez manifestó: "El equipo está bien desde lo anímico. El grupo está bien y si bien no ganamos, hemos mejorado. Esperamos el domingo poder ganarle a Argentinos, algo que sería muy importante para nosotros". Pero además, el DT confirmó que Rodrigo Fernández y Lucas Besozzi , que venían con molestias físicas, estarán disponibles para el partido contra Argentinos. "No hacemos goles desde hace cinco fechas y eso es mucho", reconoció el DT.

"Las dos semanas nos sirvieron para trabajar, también acumulábamos mucho cansancio y muchos partidos. Veníamos con un desgaste importante y el parate nos sirvió para recuperarnos desde lo físico", precisó.

Banega y Miljevic, juntos

También fue consultado por si Éver Banega y Matko Miljevic pueden jugar juntos y aclaró que sí: "Banega y Matko pueden compartir cancha, por supuesto. Tenemos más o menos al equipo definido. Matko viene jugando bien, hizo buenos partidos, Éver nos da mucha jerarquía con su regreso. Vamos a ver cómo jugamos y qué hacemos el domingo".

Sobre cómo podrían complementarse, explicó: "Me lo imagino a cada uno en su posición. La posición natural de Éver es de volante central, con Matko más adelante. Esas son sus pociones naturales. Éver puede jugar un poco más arriba, pero su puesto natural es de volante central".

Por su parte, sobre Juanchón García (tuvo una dolencia muscular) manifestó que "está recuperado y se sumó al grupo ahora. Esta semana estuvo muy bien y seguro estará en el banco de suplentes".

En tanto, sobre la vuelta de los jugadores seleccionados indicó que "Gustavo Velázquez (regresó de la selección de Paraguay) está muy bien, es una pieza muy importante para nosotros y está bien en lo físico y sin golpes". Y en referencia al juvenil Mateo Silvetti (abocado a la selección argentina sub-20) contó que "llegó esta semana y está óptimo".

El Colo Ramírez

Sobre el Colo Ramírez, dijo: "Está bien. La responsabilidad del gol no es sólo de Ramírez, tenemos otras vías para hacerlo. Con Belgrano tuvimos muchas chances de pelota parada y no pudimos convertir. Los partidos se ganan y se pierden por detalles y hemos mejorado mucho la faceta defensiva. Pero no hacemos goles desde hace cinco fechas y eso es mucho".

Por su parte, sobre la cancha de Argentinos y sus dimensiones, no puso excusas: "La cancha es para jugar. Es un poco más chica, el juego más rápido y es una linda cancha para jugar".

Y sobre el rival, remarcó que Argentinos "juega bien, no se le dan los resultados, pero es un equipo prolijo".

A su vez, indicó que "las primeras charlas con el Mago Capria (asesor deportivo) fueron muy buenas, con la preocupación por el momento en que estamos viviendo. Con otra energía. Él está recién llegado. Fueron fructíferas las conversaciones y estamos en consonancia. Sabemos el momento en que estamos atravesando. Él conoce al club y esperamos que todo salga mucho mejor".