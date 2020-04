Maxi, Scocco y las renovaciones

¿Hay Maxi Rodríguez para rato como jugador?

Maxi es el gran referente que tiene el club. Ayudó mucho desde adentro y afuera de la cancha a salir de la situación que afrontamos. Fue muy importante en su regreso y me pone contento verlo bien.

¿Scocco tiene chances de regresar?

Lo manejaremos con absoluto hermetismo como lo hicimos con Maxi y Pablo Pérez. Sin hacer promesas ni ilusionar a la gente, porque depende de muchas cosas. Cuando se le termine el contrato y si no renueva (con River), obvio que es un jugador que significa mucho para el club y para los hinchas. Y allí podríamos intentar volverlo a ver con la camiseta de Newell’s. Pero no es una promesa, sino simplemente una situación de deseo de un tema que ya es público. Somos prudentes porque hasta hace unas semanas estaba peleando un campeonato con River.

Hay jugadores como Lema, Bíttolo, Formica, Albertengo, Salinas, Orihuela y los arqueros Ibáñez y Macagno a los que en junio se les termina el vínculo. ¿Cómo trabajan estas situaciones para definir continuidades?

Sabemos que en el próximo mercado hay un recambio contractual de un 30 por ciento del plantel, que son estos jugadores mencionados. No voy a hablar de nadie en particular. Terminada la temporada se evaluará cuál será el presupuesto con esta nueva realidad económica para poder retener a los que se pueda y en base a lo que pida el DT. Dependerá mucho del escenario social y económico en el que esté parado no sólo Newell’s, sino el país y el mundo, cuando se reinicie la actividad.

Trascendió que Barcelona está interesado en el juvenil de Newell’s Juan Sebastián Sforza. Hoy por la pandemia uno cree que todo está en pausa. ¿Es así?

Hoy cualquier posibilidad de todo ya desapareció, pero no sólo en cuanto a Newell’s, de todo absolutamente. Hoy está el mundo abocado a un tema sanitario. Cuando esto empiece a normalizarse, y ojalá si Dios quiere sea pronto, habrá que volver a poner en funcionamiento toda una maquinaria, sea en Newell’s y los clubes con los que nos vinculamos, prácticamente desde cero. Por suerte hoy estamos muy bien parados como club porque tenemos a la base del plantel con contrato vigente. Igual, siempre hay que estar preparados porque el fútbol es muy dinámico.