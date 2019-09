Maxi Rodríguez, para rugir en la Bombonera

El partido del sábado por la noche en la Bombonera tendrá un altísimo voltaje futbolístico y emotivo. Con un Newell's que buscará dar el batacazo para conseguir la primera victoria de la era Kudelka de visitante y un Boca que intentará abrazarse al triunfo para consolidarse en la cima de la Superliga y además llegar afilado al clásico copero del martes ante River. En este cóctel de sensaciones fuertes y pura adrenalina pesará muchísimo la experiencia y la jerarquía de los futbolistas. Por ello Maximiliano Rodríguez será un actor clave para los rojinegros. Si la Fiera está inspirada puede torcer la historia a favor de los del Parque. Incluso el capitán ya anotó dos goles en suelo xeneize y es el único "sobreviviente" en cancha del equipo que consiguió la última alegría leprosa en la Bombonera en 2014, con grito de Mauricio Tevez.

Maxi tendrá una función trascendental en la Bombonera. Deberá ser el líder futbolístico rojinegro a la hora de sostener la pelota, quitarle ritmo a Boca y a la vez generar grietas en la última línea de la formación de Gustavo Alfaro. Algo que no será sencillo, ya que el xeneize es el único equipo del torneo que aún no recibió goles en contra en las siete fechas jugadas hasta el momento. Y si bien no está definido si atajará Esteban Andrada o Marcos Díaz, hay que destacar que la defensa xeneize, aunque con nombres alternativos, será un hueso duro de roer.

Claro que Newell's también tiene lo suyo para complicar a Boca. Porque la lepra es el único equipo de la Superliga que agitó la red de los rivales en los seis partidos que disputó (tiene pendiente el compromiso de la segunda fecha frente a Independiente). Y a la hora de desequilibrar será sustancial la sabiduría de la Fiera para abrir huecos en la defensa rival, como también la versatilidad de Cacciabue y Denis, además de la insolencia de Alexis para ir al frente contra viento y marea y la pericia de Albertengo para bancar la pelota y picar al vacío.

Todas las cualidades positivas que puede plasmar Newell's deberán tener la tutela de Maxi. La Fiera sabe muy bien de qué se trata jugar en la Bombonera, ya que con la camiseta leprosa actuó allí en seis oportunidades. En el Clausura 2001 anotó un gol en el empate 2 a 2 (el otro lo hizo Sebastián Cejas de penal). Y el otro grito de Maxi de visitante ante Boca fue en la derrota 4 a 1, en 2016.

Última victoria

Maxi, a la vez, es el único que el sábado saldrá a la cancha de los que jugaron en la última victoria rojinegra en la Bombonera, el 10 de agosto de 2014, por 1 a 0, con gol de Mauricio Tevez. Aquel equipo dirigido por Gustavo Raggio estuvo integrado por: Ustari; Cáceres (38' Corvalán), Leandro Fernández, Víctor López y Cristian Díaz; Villalba, Mateo y Bernardi; Maxi Rodríguez, Scocco (86' Orzán) y Mauricio Tevez (71' V. Figueroa). Hoy Tevez está entrenando con la reserva aunque todavía no participó de ningún partido oficial en el equipo de Aldo Duscher y será difícil que lo haga.

En cuanto al saldo de Maxi en suelo xeneize, donde jugó seis partidos con la camiseta leprosa, hay que contar una victoria, tres empates y dos derrotas.

Esta vez Maxi llegará entonado por el buen desempeño leproso y la necesitad de Newell's de seguir engrosando el promedio, con el plus de que una victoria lo dejará a sólo un punto del líder Boca y con un partido menos.

Maxi deberá ser el guía en una cancha siempre compleja como la Bombonera y en cuanto al liderazgo e incidencia en ataque tendrá un lindo duelo con el gran referente xeneize Carlos Tevez, que justamente coincidió con la Fiera en la selección argentina.

Se presume que habrá un partidazo el sábado por la noche y allí Maxi estará en su salsa. Porque los jugadores distintos entregan un plus cuando el equipo los necesita. Y la Fiera está capacitado para romper el molde en la Bombonera. Ya lo ha hecho.