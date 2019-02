Maxi gritó el gol del último triunfo en el Nuevo Gasómetro

A los 36' con una definición bien de 9 Maxi Rodríguez convirtió el gol de la victoria con el que Newell's le ganó a San Lorenzo por última vez en el Nuevo Gasómetro. Pasaron más de 5 años, precisamente fue el 31 de marzo de 2013, por el Torneo Final, cuando la lepra fue campeón. Y el sábado volverá a pisar suelo azulgrana, otra vez como carta principal del juego rojinegro, también de gol, porque fue el único que gritó en los tres cotejos de este año, en el empate con Boca.

La Fiera volvió en este 2019 a Newell's y, sin dudas, es la gran figura del equipo que dirige Héctor Bidoglio, más allá de que en el clásico no logró marcar diferencias, al punto que la única jugada distinta fue el centro que Leal cabeceó pero la pelota se fue junto a la base del palo izquierdo manoteada por el arquero canalla.

Claro, si hubiese entrado se hablaría de la "gran asistencia" como pasó con el golazo que le marcó a Boca en el primer partido del año en el Coloso.

Igual, la incidencia de Maxi es clave para Newell's y el sábado a las 17 buscará demostrarlo ante un rival al que le convirtió 4 goles en 8 partidos. Importantes. Porque a este de la victoria por 1 a 0 en la última visita se les deben sumar uno en el 2016/2017 (2-2, el primero de Mauro Formica y el segundo de La Fiera) y los dos que le marcó en el 3-2 del Torneo Transición 2014 (el 1-0 y el 3-1).

Los goles en Newell's no abundan en los últimos tiempos y Maxi Rodríguez es uno de los artilleros máximos del profesionalismo (está 6º en la tabla con 77 gritos, al igual que Nacho Scocco) y de la historia general desde 1905 (11º a 2 del delantero Ernesto Celli). Y eso que no juega de goleador. No es el 9 que tanto busca y no encuentra Bidoglio (más allá de la lesión de Fydriszewski, que no es indiscutido). Por ejemplo, Leal (elegido para el clásico) en esta Superliga sólo convirtió un gol en la ya muy lejana 3ª fecha, en la derrota por 3-2 con Godoy Cruz, en Mendoza.

La Fiera había sido el segundo máximo artillero en 2016/2017 con 9 goles (Scocco gritó 11) y la Pantera Leal fue el del torneo anterior con 7. Mientras que en la actual Superliga el que más gritó con la rojinegra fue Héctor Fértoli (4 veces), quien paradójicamente el sábado estará jugando en contra con la camiseta azulgrana.

Aquel gol de Maxi en el Nuevo Gasómetro convertido a los 36' (habilitación de Scocco en profundidad desde campo leproso y anticipo de Maxi en la corrida entre los dos centrales para definir al ingresar al área y pasar la pelota entre las piernas del arquero Migliore) del Torneo Final 2013 le dio a Newell's importantes tres puntos en la 7ª fecha, en el camino a gritar campeón de la mano del Tata Martino. Hoy la realidad es muy distinta, con el equipo tratando de llegar al menos a mitad de tabla para intentar alcanzar una puesto de clasificación a la Copa Sudamericana (está a 6 puntos). Y con el único grito de Maxi en los 270' jugados en este 2019. Un extra si el 11 leproso vuelve a marcar: llegará a los 78 con la rojinegra y se afirmará en el puesto 6º entre los artilleros históricos en los 80 años de jugar torneos de AFA, que se cumplirán precisamente el 19 de marzo, aquella vez Newell's derrotó 2-1 a San Lorenzo en el estadio del parque Independencia.