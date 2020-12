Maxi, en el top 100 de los deportistas argentinos de la década

Debido a la pandemia, la ceremonia de diplomas al mérito deportivo no podrá llevarse adelante en su forma tradicional. La Fundación Konex se pondrá en contacto con Maxi y con cada uno de los distinguidos, para coordinar la entrega mediante una presentación virtual.

El jurado estuvo constituido por 20 destacadas personalidades que han recibido el premio Konex en ediciones anteriores y es presidido por el ex basquetbolista Emanuel Ginóbili. El secretario general es el ex rugbier Hugo Porta y participa la ex tenista Gabriela Sabatini en calidad de invitada especial.

Maxi sumó otra distinción, cerca de los 40 años y en plena actividad. El domingo lo seguirá haciendo, probablemente de falso nueve para reemplazar a Scocco. Otra opción para el puesto sería Enzo Cabrera, pero hasta acá jugó muy poco.

Los 100 premiados de cada disciplina son los siguientes:

1/ Ajedrez

Diego Flores

Carolina Luján

Sandro Mareco

Federico Pérez Ponsa

Alan Pichot

2/ Atletismo

Hernán Barreto

Belén Casetta

Germán Chiaraviglio

Germán Lauro

Yanina Martínez

Braian Toledo

3/ Automovilismo

Facundo Ardusso

Agustín Canapino

José María López

Guillermo Ortelli

Matías Rossi

4/ Basquetbol

Facundo Campazzo

Nicolás Laprovittola

Andrés Nocioni

Pablo Prigioni

Luis Scola

5/ Boxeo

Brian Castaño

Marcos Maidana

Sergio Martínez

Lucas Matthysse

Omar Narváez

6/ Canotaje y Remo

Sabrina Ameghino

María Gabriela Best

Miguel Correa

Rubén Rézola Voisard

Cristian Rosso / Ariel Suárez

7/ Ciclismo

Leandro Bottasso

María Gabriela Díaz

Rodrigo López

Walter Pérez

Maximiliano Richeze

Eduardo Sepúlveda

8/ Director Técnico

Eduardo Gallardo

Marcelo Gallardo

Sergio Hernández

Carlos Retegui

Diego Simeone

9/ Equitación

Justo Albarracín

Matías Albarracín

Luis Pedro Biraben

Martín Dopazo

José María Larocca

10/ Fútbol en la Argentina

Diego Milito

Leonardo Ponzio

Juan Román Riquelme

Maximiliano Rodríguez

José Sand

11/ Fútbol en el Exterior

Sergio Agüero

Ángel Di María

Gonzalo Higuaín

Javier Mascherano

Lionel Messi

12/ Golf

José Cóceres

Fabián Gómez

Ricardo González

Emiliano Grillo

Andrés Romero

13/ Handball

Gonzalo Carou

Federico Fernández

Valentina Kogan

Federico Pizarro

Diego Simonet

14/ Hockey

Luciana Aymar

Pedro Ibarra

Delfina Merino

Carla Rebecchi

Lucas Vila

15/ Judo, Lucha y Artes Marciales

Patricia Bermúdez

Sebastián Crismanich

Lucas Guzmán

Franco Icasati

Paula Pareto

16/ Natación

Virginia Bardach

Cecilia Biagioli

Federico Grabich

Delfina Pignatiello

Julia Sebastián

17/ Polo

Adolfo Cambiaso

Pablo Mac Donough

Juan Martín Nero

Facundo Pieres

Hilario Ulloa

18/ Rugby

Felipe Contepomi

Agustín Creevy

Juan Martín Fernández Lobbe

Juan Imhoff

Nicolás Sánchez

19/ Tenis

Juan Martín del Potro

Federico Delbonis

Gisela Dulko

Gustavo Fernández

Juan Mónaco

Diego Schwartzman

20/ Voleibol

Yael Castiglione

Facundo Conte

Luciano De Cecco

Yamila Nizetich

Sebastián Solé

21/ Yachting

Julio Alsogaray

Lucas Calabrese

Cecilia Carranza Saroli

Juan De la Fuente

Santiago Lange