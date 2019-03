Maxi, descartado

Tal como ayer adelantó Ovación, era complicado que Maxi Rodríguez pueda estar disponible para jugar ante el Lobo platense. Aún no está totalmente recuperado de la distensión muscular que padece y por ello quedó descartado para el partido de mañana ante Gimnasia, en La Plata, por la fecha 23ª de la Superliga. Fue el propio DT Héctor Bidoglio el que ayer explicó la situación de la Fiera. "Maxi (Rodríguez) se está recuperando muy bien, pero no llega. Ha venido evolucionando, no retrocedió, pero los tiempos son muy justos. Quizás lo tengamos para el partido del otro fin de semana", expresó el DT. Justamente el fin de semana que no habrá actividad por el torneo local Newell's jugará el domingo 24 del corriente ante Villa Mitre de Bahía Blanca, en Santa Fe, por los 32 avos. de final de la Copa Argentina. La Fiera sufrió una distensión en el bíceps femoral izquierdo durante la victoria de la Lepra por 3 a 0 sobre San Martín (San Juan), que lo dejó fuera de las canchas en las derrotas que el equipo padeció como visitante de River (4 a 2) y en el Coloso ante Talleres (2 a 1).