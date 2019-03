Mauro Cetto: "Mi salida calmó un montón de cosas"

A Mauro Cetto lo arrancaron de la dirección deportiva. Si bien tiene mucho para decir, el Colo optó por no correrse del camino del respeto a la hora de charlar con Ovación. Aunque dejó varias frases que invita a la comunidad canalla a la reflexión. "Mi salida calmó un montón de cosas", expresó antes de remarcar que "acá la frase nadie es profeta en su tierra cae muy bien en Central", en clara referencia de los recientes despidos del Patón Bauza y el Loncho Ferrari. "Me hago cargo de las malas, pero también de las buenas como haber salido campeón. Pese a todo, la experiencia en el cargo fue muy buena", deslizó sin dudar.

¿Te cayó la ficha que la dirigencia te hizo a un costado para descomprimir un poco la situación o lo tomaste de otra manera?

Antes que nada quiero dejar en claro que estoy tranquilo porque mientras estuve a cargo busqué lo mejor para el club en todo momento. Estuve un tiempo importante en un club que es extremadamente exigente. Fueron casi dos años intensos y en líneas generales estoy tranquilo con el trabajo que hice. Siempre di lo mejor, pese a que sé que se hicieron algunas cosas buenas y otras no.

¿Pensabas irte así?

Imaginaba, en todo caso, llegar hasta final de junio para completar un proceso de dos años. Lamentablemente me tocó irme antes.

¿Pensás que con un club conformado por gente que sea del fútbol podrías haber seguido?

Eso no lo sé. Lo que sí sé es que en una entidad ordenado como pasó en un momento, donde las funciones estuvieron muy bien establecidas y claras, se hace mucho más fácil trabajar. El cargo que ejercía necesita tener herramientas para poder elaborar como también contar con gente capacitada alrededor. Cuando tenés eso, el trabajo se hace mucho más fácil.

¿En Central cuentan con esas cosas, ya que por los errores que se vienen cometiendo da la sensación de que no hay nada de eso?

Lo que sé es que en un momento trabajé con mucha más tranquilidad y herramientas que en esta última etapa. Y en función de eso se consiguieron mejores resultados.

¿Hiciste una evaluación sobre los 19 jugadores que llegaron bajo tu secretaría, donde todos llegaron mediante distintas vías y maneras?

Sí, por supuesto. Cuando hacés un análisis sobre si rindieron o no tomo en cuenta también el costo que tuvo ese jugador y el rendimiento que mostró en cancha. En función de eso, no es casualidad que aquellos futbolistas por los cuales más se invirtió lograron uno bueno. Tales los casos de Zampedri, Gil, Caruzzo, Parot o Rinaudo. Central hizo en este punto un gasto importante y por eso le dieron y seguirán dando buenos resultados. De hecho, y salvo Caruzzo, no en vano el resto fue la columna del equipo que pudo lograr un título luego de casi 23 años y es muy importante en la actualidad. En esto no hay secretos.

También hubo casos que no rindieron.

Sí, es lógico que en cada mercado haya apuestas. Cuando se conforma un plantel se arma sabiendo que deben venir jugadores para que sean figuras, otros titulares y algunos para que acompañen de arranque y luego puedan mostrarse más. Los casos se deben evaluar desde esta óptica. Por algo cada cual tiene un valor diferente. No en vano, además, en el ciclo que estuve se gastó muchísimo menos de lo que se venía invirtiendo.

¿Por qué Central suma tanta gente a préstamo o sin cargo?

Porque es la coyuntura actual del club. De los cuatro mercados, el más fuerte fue el primero cuando Central invirtió en Gil, Zampedri y Parot. En el pasado se trajo a Caruzzo, mientras que en el anterior a ninguno. Y antes habíamos sumado a Ortigoza sin cargo y a Cabezas con un préstamo bajo. Cuando uno tiene los fondos para ir en busca de apellidos importantes lo hace. Cuando no se debe buscar alternativas con pocos recuerdos y nadie te asegura luego que vayan a rendir. No hay misterios en el fútbol.

¿Es verdad que le dijiste a Di Pollina varias veces que deseabas continuar?

Le dije a los dirigentes que por el cargo y la manera en que me había manejado que lo lógico era terminar el ciclo con la finalización de la temporada. Considero que este cargo no debe estar atado directamente a los resultados como también respetar ciertos procesos. Se los hice saber, pero luego vi que ellos tenían otra mirada y por eso terminaron con este vínculo.

¿Pudiste decirle todo lo que pensabas a los directivos?

Sí, a cada uno de los que tuvieron la grandeza de presentarse en la reunión, ya que no todos fueron, les dije lo que pensaba con el respeto y frontalidad con la que siempre me manejé.

¿Te sorprendió que este proyecto que lleva en definitiva varios años hayan quemado a varios hombres de la casa como Bauza, Di Leo, Ferrari y a vos en tres semanas, sin contar que antes habían echado al Chelito Delgado?

Acá la frase "nadie es profeta en su tierra" cae muy bien en Central. Uno busca o trata de rodearse con gente de la casa. Con personas que sepan cómo es el hincha, el club y su gente porque se pueden obtener resultados como fue la obtención de un título tras 23 años. Y otras veces pasa que el final no es el esperado como pasó recientemente con la salida del Loncho (Ferrari) y la mía.

¿Lo mejor para Central es que haya gente que sea del club?

Totalmente. Aunque espero con la llegada de Cocca que le vaya muy bien a la institución porque es el deseo que tenemos todos los hinchas. Aunque sé que lo importante es que el club tenga gente del club adentro. No es casualidad que la mayoría de los grandes logros llegaron cuando sucedió eso.

¿Hiciste una autocrítica sobre las inferiores, donde los que conocen el paño aseguran que hay muchas irregularidades? Y no precisamente por el tema Avila, que terminó yéndose a Boca. Hay otros casos muy llamativos. Pasó que hubo chicos que no quedaron, pero fueron a otra entidad de la Rosarina y llamativamente recalaron en River o el exterior.

Lo que considero es que hay buenos jugadores. Lo que falta es formarlos mejor. Central siempre tuvo buenos chicos.

Pero no se asentó ninguno en estos últimos años.

Por ahí pasó que no pudimos lograr eso por falta de formación o ausencia de conceptos. Pero sí hay una realidad y es que en los últimos años ningún chico pudo afirmarse. Y es por eso que nos llevó a buscar constantemente recambios para suplir a los que se iban en cada mercado.

¿Coincidís con que es lamentable que hayan tenido que salir a buscar laterales y zagueros centrales porque abajo no hay nada?

Sí. En mi época el club tenía abajo dos jugadores por puesto. Pero hoy es otra la realidad pese a que hay buenos futbolistas. Hay que formarlos mejor. Sí subieron varios, pero no pudieron afianzarse. Y es para hacer un profundo análisis porque no pasó en el último tiempo sino en los últimos años. En algún momento habrá que tomar cartas en el asunto.

Se nota que tenés mucho para decir, pero es como que no querés tirarle barro a la dirigencia.

Seguro, y por eso a las palabras me las guardo. Antes que nada soy honesto y respetuoso conmigo mismo. Pero ya le dije a quien debía lo que siento y lo que pasa dentro del club.

¿Sabías que con tu salida salvaste a varias cabezas?

No tengo ganas de pegarle a nadie porque no es mi estilo. Pero sí tengo bien clarísimo lo que pasó. También sé que mi salida calmó un montón de cosas.