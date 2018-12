Mauro Cetto: "El título te obliga a hacer un buen mercado"

Argumentó cada pregunta sin poner barreras. Respondió un extenso cuestionario futbolero con frases claras. Mauro Cetto recibió con la Copa Argentina debajo del brazo a Ovación para bucear por diversos temas que lo involucran de lleno por el rol de director deportivo que tiene en Arroyito. "La copa nos dio felicidad. Le sacó al club un gran peso de encima. Confiamos en que esto fue el puntapié inicial para encarar lo que vendrá con otro semblante. Jugaremos con Boca la Supercopa Argentina y luego la Libertadores con todo lo que eso representa. Este campeonato nos abrió muchas puertas. De ahora en más está en nosotros saber aprovechar este envión para poner a Central en el lugar que merece", relató el Colo mientras en el celular recibe uno y otro mensaje a la vez. "Hay una realidad. El título te obliga a hacer un muy buen mercado", acotó el ex defensor antes de hacer eje en los posibles refuerzos, el caso Ruben, Bauza y qué sucederá con los juveniles en una entrevista con Ovación.





¿El hecho de haber ganado la Copa te obligará a redoblar el esfuerzo en este mercado de pases teniendo en cuenta que sos el mánager del club?

Obviamente que haber salido campeón y lograr la clasificación a la Liberadores te obliga a hacer un muy buen mercado, apuntando sobre todo a tener un equipo muy competitivo en el torneo más importante del continente. A la vez sabemos que no podremos descuidar la Superliga porque si no la tomamos en serio en estos momentos podemos llegar a tener problemas en un futuro.





Esta vez el balance dará positivo en serio.

Sí, así es. Cerramos un gran año. Todos los centralistas estamos felices. Haber salido campeones después de tanto tiempo, donde para muchos incluso era hasta impensado, nos llenó de alegría.





¿Qué genera saber que la mayoría de los jugadores que llegaron bajo tu gestión terminaron saliendo campeones y convirtiéndose en piezas importantes en el sistema de Bauza?

Por un lado me da cierta tranquilidad porque eso marca que estamos haciendo las cosas bien. El hecho de salir campeón con este equipo indica también que sumamos gente con una cabeza y mentalidad ganadoras. Sobre todo en jugadores como Caruzzo y Ortigoza. De hecho, los dos llegaron en parte para que le muestren al resto cuál es el camino a seguir. Sabíamos lo que podían dar, ya sea adentro como afuera de una cancha. A eso le sumo que hubo futbolistas como Parot y Gil, quienes al principio les costó adaptarse a lo que es Central, que es un club que demanda mucho en todos los aspectos, terminaron siendo muy importantes también y lograron meterse en el corazón de la gente. Estas cosas nos brinda además cierta tranquilidad para seguir trabajando con la misma perspectiva y apuntando sobre todo al perfil humano del jugador porque, en definitiva, eso también vale mucho.





¿Ya definieron con Bauza cómo van a coordinar para rearmar al plantel?

Con el Patón (Bauza) y con el Camello (Di Leo) hay un diálogo permanente. En ese sentido sabemos que vamos a necesitar un caudal más importante de jugadores. También de calidad, aunque en ese aspecto siempre intentamos sumar lo mejor para Central. Nos espera un 2019 muy movido, donde afrontaremos varias competiciones y buscaremos estar a la altura de las circunstancias. Eso nos obliga también a hacer un mercado de pases inteligente. Tendremos que sumar futbolistas que puedan adaptarse rápido a la institución, aunque en realidad para eso ya venimos trabajando desde hace un tiempo. Lo que haremos de ahora en más será acelerar las negociaciones para que el técnico pueda tener a todos los refuerzos cuando arranque la pretemporada o en los primeros días a más tardar.





¿Bauza te dio una lista con los puestos y nombres a cubrir o sólo dice en qué lugar necesita un refuerzo?

El Patón me habló más que nada de puestos. Con respecto a los posibles apellidos que podrían llegar, sinceramente él confía mucho en mi rol. Nos conocemos hace muchísimos años y sé muy bien lo que espera de un jugador. Esa confianza hace que llegado el momento de poner nombres en concreto sobre la mesa sea más fácil para ir a buscarlos. Es más, tratamos de consensuar apellidos y luego vemos si están dentro de las posibilidades del club.





¿Y ahora que el Patón se fue de vacaciones quedará Di Leo en línea directa con vos?

Así es. El Camello es una persona que conoce mucho de fútbol y charlamos en todo momento. El Patón delega muchas cosas en Di Leo y eso también ayuda a la hora de tomar ciertas decisiones.





¿Cómo harán para sumar jugadores teniendo en cuenta que Central ya no tiene la billetera gorda de la época en que Coudet era el técnico?

Trataremos de ser ingeniosos con los recursos que tenemos. Sabemos que ya no tenemos el presupuesto que había hace dos o tres años, pero eso no quita que no buscaremos jugadores de calidad. También tenemos claro que ya no hay tantas ventas como antes. Y encima la devaluación de nuestra moneda tampoco favorece. Pese a todo intentaremos encontrar ese jugador distinto, aunque sea a préstamo si no podemos comprar. Realmente siempre miramos bien en qué gastamos cada peso que tenemos porque la situación de nuestro club no es diferente a la de los demás. Sobre todo cuando buscamos negociar con un jugador extranjero. Eso hoy en día es complejo desde lo económico, pero buscamos seducirlos desde lo deportivo.





Desde ese punto de vista ahora están en ventaja porque Central jugará la Libertadores y es seductor para el jugador.

Sí, sabemos que eso es real y no se nos puede escapar. Todo jugador siempre busca competir en el máximo nivel. Y que juguemos la Libertadores es algo que nos dará un plus a la hora de buscar refuerzos.





¿Coincidís con que tener recursos como en la época de Coudet es relativo, ya que se malgastó mucho dinero y el plantel no se capitalizó?

En parte es así, pero la verdad es que prefiero siempre tener recursos para poder traer jugadores. Si tenés plata es más sencillo, así de simple. Hoy en día todo se hace a un plazo mayor, pero igualmente contamos con el apoyo de la dirigencia y eso nos deja conforme. Por eso confiamos en hacer un buen mercado. Estamos abocado de lleno en estos momentos.





Entonces, ¿eso implica que van a comprar a Cabezas o van a postergar la operación hasta junio próximo como indica el contrato?

Lo estamos evaluando. Pero sí esas son las dos opciones que tenemos. Veremos los próximos días cómo seguiremos este caso. La seguridad es que tenemos es que Oscar va a seguir, resta saber si será por extensión del préstamo o porque haremos uso de la opción de la ficha.





¿Qué harán con Jonás Aguirre, el Ruso Rodríguez y Pablo Becker, quienes deberían volver de sus respectivos préstamos?

Por ahora volverán todos. Jonás es un jugador que en su momento al Patón le gustaba, pero habrá que ver qué hará Belgrano debido a que puede hacer uso de la opción de compra. Mientras que en el caso de Rodríguez, el puesto en el arco ya lo tenemos cubierto con Ledesma y Ayala. Dependerá de lo que quiera hacer el Ruso. Imagino que su idea es querer jugar. De hecho salió al exterior hace unos meses por ese motivo, pero por el momento no hay nada firme.





¿En materia venta hay factores que también los condiciona porque no es lo mismo desprenderse de Gil que de Ruben, quien en el último año y medio no hizo casi goles?

Son casos puntuales. Pero alguno podría emigrar. No sabemos quién, aunque en los últimos tres mercados de pases se vendió a Mauricio Martínez solamente. Ahora veremos cómo seguirá esta historia porque también de eso dependerá si necesitamos un jugador en ese puesto que por ahora el Patón no pidió.





¿Hay algún jugador que tenga el cartel de intransferible?

No, pero por lo que hemos hablado con el Patón, para él son muy importantes Caruzzo y Ortigoza. No sólo desde lo futbolístico.





Es que los dos son líderes positivos.

Exactamente. Compartí vestuario con ellos y sé lo que son. Por eso también los fuimos a buscar. Sabíamos lo que nos podían dar.





¿Cómo está el tema de Ruben, quien se quiere ir desde agosto pero no tiene ofertas?

Marco tiene vínculo hasta junio del año que viene. Pero sí es cierto que se puede rescindir a fin de año de común acuerdo, aunque ninguna de las partes tiene intenciones de hacerlo. Por lo tanto, veremos si en este mercado llega alguna oferta.





¿El colombiano Jarlan Barrera (Junior) le interesa a Central, ya lo compraron o será jugador de Tigres de México?

Es un jugador que venimos siguiendo desde enero. Nos interesa mucho porque consideramos que tiene mucha clase y es joven (23 años). Tiene contrato con Junior hasta fin de año y el domingo (mañana) jugará la final del torneo colombiano. Todo el mundo sabe ahora que se armó una novela y tiene como protagonista a Tigres y Central. Por lo tanto, vamos a esperar unos días más para ver cómo sigue todo.





¿El lunes habría una definición?

No lo sabemos. Tampoco sé si hay un día clave. Se viene hablando de este tema hace unos días, pero a la vez se generó mucha confusión por esa carta que sacó Tigres donde argumenta que tiene un contrato firmado con el jugador desde agosto. Vamos a esperar a que Barrera termine el campeonato y luego hablaremos para ver cuáles serán los pasos a seguir. Puede ser también que sea un tema que lleve varios días. Pero si podemos traerlo será importante para el plantel porque es un jugador de jerarquía y mucho roce internacional.





¿Sumarán jugadores de experiencia y peso o puede llegar algún juvenil?

La idea es contratar futbolistas con experiencia. Que puedan jugar en Central. Si vienen cinco apellidos que saben lo que es jugar partidos importantes, tal vez luego llegue algún juvenil como pasó con Cabezas en el pasado mercado.





¿Lo de Gustavo Bou y Sebastián Palacios es un rumor o Central está interesado en ellos?

Son dos jugadores muy importantes, pero no hay nada.





¿Arismendi seguirá?

Si consigue club seguramente será cedido. Caso contrario se quedará porque es jugador de Central.





¿Por qué se fue José Luis Fernández?

Porque a fin de mes se le terminará el contrato y le comunicamos que no le íbamos a renovar.





¿Traerán cinco o seis jugadores para potenciar al equipo o porque así no pueden afrontar la Libertadores?

Para potenciar al equipo. Cada vez que hay un mercado es para potenciar lo que tenés. Considero que el equipo todavía tiene mucho para dar y por eso vamos a sumar más gente.





¿La idea es darles más rodaje a los juveniles?

Creemos que hay una camada de jugadores que hace mucho que están en el club y no han podido afianzarse en el primer equipo. Son chicos de la categoría 1996 y 1997 que sabemos que necesitan jugar porque están en una edad que ya no les sirve ni a ellos ni al club ser segunda o tercera opción del entrenador. Por eso le comunicamos a varios que busquen nuevas alternativas pese a que nosotros también le buscaremos.





¿Cómo se reemplazarán a esos juveniles?

Con las camadas compuestas por las categorías 1998, 1999 y 2000, que son muy interesantes. Consideramos que no hay que seguir tapándolos y por eso haremos el recambio.





¿Hablás de jugadores de la categoría 1997, pero a Lioi lo dejarán ir pese a que su caso es diferente a otros?

Si viene un jugador, un extremo derecho en este caso, sumado a que ya tenemos a Camacho y que Carrizo puede moverse por derecha, es probable que Andrés (Lioi) deba salir para poder jugar.





¿Cómo será la metodología de trabajo de reserva y primera?

Como hasta ahora. Seguirán entrenando en Arroyo Seco así el Patón tiene todo a mano. A la vez estamos analizando algunas cuestiones vinculadas al plantel profesional y a las inferiores.





¿La pretemporada será en Arroyo Seco o habrá una gira en el exterior como figuraba en el borrador?

La idea es hacerla íntegramente en el country de Arroyo Seco. Sobre todo porque tendremos tres semanas nada más para buscar la puesta a punto debido a que la Superliga se reiniciará a finales de enero. Luego veremos si jugamos algunos amistosos, pero la idea es no perder tiempo en viajes. Queremos concentrarnos en la pretemporada nada más.





¿Cómo tomaste las declaraciones de Bauza, quien primero puso en duda su continuidad y luego aseguró que seguía?

En realidad me sorprendió cuando leí en el diario que había dicho que ya le había dado todo al club cuando al otro día de salir campeón estábamos analizando cómo sería la pretemporada. De mi parte nunca dudé de él. La reunión que tuvimos el miércoles fue para charlar sobre los refuerzos y temas relacionados a la primera.





¿Qué te reprochás desde tu rol?

No sé si reprochar. Tal vez debería abrirme más y comunicar lo que hacemos desde la secretaría técnica. Pasa que no soy vende humo. Soy de bajo perfil y me cuesta hablar de lo que hacemos. Es mi forma de ser. La verdad es que me concentro internamente en hacer lo mejor para el club. Pienso sólo en eso y por ahí debería expresarle al hincha y socio lo que hacemos realmente junto al resto. Porque lo nuestro no se ve, pero hay mucho trabajo atrás.