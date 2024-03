Mauricio Larriera: "Se alborotó el avispero por un par de palabras" El técnico uruguayo se refirió a la frase del director de árbitros Federico Beligoy contra Newell's, quien dijo: "Cuando ganaban no hablaban" 8 de marzo 2024 · 00:42hs

Newell's volvió al triunfo. El DT uruguayo valoró el triunfo ante Tigre más allá de que su equipo no hizo una gran partido.

Tras cuatro partido sin ganar, Newell's volvió al triunfo en el Coloso y dejó atrás una seguidilla de tres derrotas y un empate. Con Tigre fue victoria en un partido especial. “Hoy fue un partido con mucha tensión, había que volver a ganar, no hay tiempo para pensar en nada. A veces se juega como se puede y no como se quiere. El partido estuvo controlado, pero lo único importante era ganar, no hice un análisis detallado del partido. El equipo manejó los hilos, pero no llegamos con la calidad que queríamos al arco rival, en algún momento me enojé porque arriesgamos demasiado”.

Con respecto a la frase del director de árbitros, Federico Beligoy (“cuando ganaban no hablaban”) contra Newell's, Larriera expresó: “No me molesta lo que diga, pero me parece fuera de lugar”.

Mauricio Larriera está obligado a meter mano en el equipo En Newell's todavía no logran escapar de los focos de las polémicas

Y agregó: “Veo que se alborotó el avispero por un par de palabras que fueron para proteger al plantel. No quiero perder credibilidad, por eso dije lo que dije. Veo cosas extrañas”. Y añadió: “Lo de San Lorenzo me pareció raro, no sé si había pocas cámaras o qué”.