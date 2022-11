Mateo Tanlongo habló en Lisboa y expresó: "Estoy contento con venir a un club tan grande"

Ni bien llegó a Portugal fue recibido por autoridades de la entidad y en las breves declaraciones que realizó al diario A Bola manifestó: "Estoy contento de venir a un club tan grande”.

La negociación que hizo la entidad es importante ya que el mediocampista llega a "coste cero procedente de Rosario Central, de Argentina, tras tres temporadas con el primer equipo, y sin haber llegado a un acuerdo para renovar", tal como resaltaron los medios portugueses y algo que la dirigencia de Central trató de evitar luego de las negociaciones que llevaron adelante con el papá del futbolista, Fabián.

Tanlongo debutó con la camiseta de Central con solo 16 años, en 2020, pero recién este año se convirtió en una opción principal para el equipo que conducía Carlos Tevez, quien renunció días atrás a su cargo.

El mediocampista arribó a Lisboa este domingo, como informó este diario, y este lunes por la mañana se sometió a los exámenes médicos de rutina para luego sellar la firma del contrato por cinco temporadas.

“Mateo (Tanlongo) no es jugador del Sporting, no sé si lo será. Seguimos a los jugadores que no tienen contrato y a todos los jugadores talentosos que pueden ayudarnos en el futuro. Está referenciado. No sé si llegará o no”, comentó el entrenador Rúben Amorim este sábado en la conferencia de prensa que brindó en la previa al cotejo con Famalicão.

Si bien el vínculo con Central concluye el 31 de diciembre del corriente año y la dirigencia espera lograr algún acuerdo, la realidad indica que Tanlongo está a punto de convertirse en refuerzo de Sporting Lisboa y llegó en condición de libre.