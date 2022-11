Tanlongo viajó a Portugal y se va de Central, pero ¿en qué términos?

Mateo Tanlongo está definitivamente fuera de Central, más allá de que por el momento no hay oficialización. Pero, si es cierto que una imagen vale más que mil palabras, alcanza con observar el arribo de Toto este domingo a Lisboa, para incorporarse a Sporting de esa ciudad. Contra eso hay muy poco qué decir, aunque la pregunta que sigue flotando en Arroyito es de qué manera se irá, si en condición de libre, sin que el club reciba un resarcimiento desde lo económico, o si habrá tiempo para negociar aunque sea eso. El hecho de que desde la dirigencia no haya voces oficiales sobre su salida tiene que ver con eso, con la posibilidad de que puedan acordar un dinero. Por lo pronto, el juvenil (19 años) el 12 de diciembre tiene que presentarse en Arroyo Seco, para el inicio de la pretemporada .

Que Central y Tanlongo (19 años) no se hayan puesto de acuerdo, después de varios meses de negociación, para la renovación del contrato ya era un claro indicio de que el volante central no iba a continuar en Arroyito, pero la imagen que trascendió en la tarde de este domingo fue fuerte y lo suficientemente clara como para afirmar que no habrá más (al menos por ahora) Tanlongo en Central. Así, el escenario, de disputa absoluta, está enfocado en relación a la forma y bajo qué términos el futbolista dejará el club de Arroyito.