Marty: "Armar equipos para ganar campeonatos"

"Si somos gobierno y no logramos un título tras cumplir el mandato, nos vamos", dijo el candidato a presidente de Comunidad Canalla, Hernán Marty

"Somos un grupo de empresarios, trabajadores y profesionales que piensan, viven y aman al fútbol y a Central de una manera particular. Pensamos en Central como nuestro club de fútbol, el de todos. Y tenemos un amor incondicional por la camiseta. Queremos dar todo para que Central llegue al lugar que tiene que llegar. Tenemos una clara meta y un claro objetivo, pondremos todas las energías ahí y si no lo logramos nosotros nos vamos. El objetivo más claro es salir campeón y si no lo conseguimos, repito, nos vamos. La meta es armar equipos que ganen campeonatos", sin vueltas y con vara bien alta, Hernán Marty, candidato a presidente por la agrupación Comunidad Canalla que se presentará en los comicios del 30 de septiembre, lanzó el principal objetivo de su gestión en caso de imponerse en las urnas. Habló de todo en una charla a fondo con Ovación, junto al candidato a vice Diego Lavezzi y Sergio González, que se postula a secretario de finanzas. "Invitamos a participar a la mayoría de los socios y confiamos en que ganaremos las elecciones", enfatizaron los referentes de Comunidad Canalla. Un repaso por los principales temas de la agenda auriazul.

Actual gestión y peso en AFA

"En lo futbolístico no hubo resultados. El fútbol, guste o no, es una cuestión de resultados y lamentablemente los resultados no llegaron. No se consiguió el resultado ni se trabajó en el famoso peso en AFA. Central sin dudas ha perdido representatividad en AFA y Superliga. Todos sabemos lo que pasó en las finales de la Copa Argentina. Hoy a Central no lo vemos bien representado en Superliga y AFA. Además hubo varias salidas traumáticas de jugadores de nuestro club. Nuestro vice tercero Martín Guglielmone es una persona que está radicada en Buenos Aires y tendrá un rol activo en AFA y Superliga junto a un equipo de trabajo". (Marty)

"Cuando Central estaba peleando el campeonato, la dirigencia del club estaba en contra de la comisión que estaba en AFA. Vino Marcelo Tinelli y se sacaban selfies. Esas cosas en algún momento te pasan factura. Dar discursos revolucionarios en AFA y hacer planteos en contra de algunas cuestiones creo que no era el momento. Creemos que para hacer ese tipo de discursos primero hay que hacer la revolución en tu club y no estaba hecha. Creo que nos marcaron la cancha. En cuanto al fútbol si nosotros somos gestión Mauro Cetto no va a seguir como mánager. No le vamos a renovar el contrato. No hizo las cosas como quiere el hincha de Central. Tenemos una persona que pronto se conocerá que ocupará el rol de director deportivo. La semana que viene puede haber novedades en este sentido. Y, en otro orden, me gustaría aclarar que nosotros no somos el pasado de Central como algunos quieren instalar". (Lavezzi)





"Raúl Broglia, por ejemplo, dijo que a Rodolfo D'Onofrio (presidente de River) había que quemarlo en la plaza pública. Esta comisión manejó 40 millones de dólares y con ese dinero no se consiguió nada. No hay infraestructura y quedaron con el equipo en el puesto 20º y peleando el descenso". (González)

La venta de jugadores

"La venta de Lo Celso por ejemplo no se capitalizó. Teníamos un equipo armado y en vez de mantenerlo lo desarmamos y trajimos muy malas incorporaciones. Compramos jugadores que luego prestamos sin cargo. Los recursos no se usaron como correspondían. Había dinero para retener jugadores. Nos quedamos sin las figuras y sin el dinero ". (Lavezzi)





"La gestión de compra y venta de jugadores fue muy mala y está más que a la vista. Se habla de que todos los jugadores ahora son de nuestro plantel, pero Cervi, Lo Celso, Musto y Donatti, por ejemplo, también eran de nuestro plantel. Lógicamente que hay que hablar de la valorización del plantel. ¿Cuántos recursos hoy tenemos en el plantel? No se actuó profesionalmente. Se actuó impulsivamente y corriendo detrás de resultados que no aparecían". (Marty)

Los próximos refuerzos

"Al Pocho Lavezzi (su hermano) lo vi salir campeón en Buenos Aires, en Roma, en Beijing, varias veces en Francia y lo vi jugar una final del mundo. Claro que me gustaría verlo campeón en Central. Tengo el apoyo de toda mi familia en lo que hago. No voy a usar a mi hermano para hacer política ni a sus amigos, pero sí tenemos relación con jugadores de una notable jerarquía. Y la única gestión mala es la que no se hace". (Lavezzi)

Inferiores

"Estamos viendo en cancha que en el equipo titular hay un sólo jugador que salió de las inferiores en el plantel, que es el arquero Jeremías Ledesma. Y hay algunos chicos más que están en el grupo principal. Pero ninguno es producto de esta gestión, sino que vienen de procesos anteriores. Fue muy curiosa la salida de Daniel Teglia, que fue una de las personas que más recursos le brindó a la institución". (Marty)

"Tenemos una idea para inferiores con Daniel Teglia y Coco Pascuttini. Hoy el club está dividido entre AFA y Rosarina y queremos armar equipos más cortos, pero que trabajen todos juntos. La idea es que haya una competencia sana. Es fundamental el tema de la motivación para el jugador. Hoy los chicos de zona sur se sienten de otro equipo y los veo constantemente hablando con los técnicos y los padres. La intención sería tener un plantel de 45 jugadores, armando una competencia sana, con dos técnicos y un profesor, así se puede manejar bien la situación y un grupo jugará el fin de semana en un torneo y el otro en el otro certamen. La Rosarina hoy está relegada. Central necesita adaptarse al fútbol nacional e internacional. La idea es armar selectivos Sub 13, 15 y 17 para que compitan a nivel internacional. Todos los años en Central quedan alrededor de 25 jugadores libres, a la deriva y algunos los ubican los representantes, pero no gana dinero el club. Estamos formando para dejar jugadores libres. Hoy lamentablemente Central pasó a ser un club comprador y fue toda la vida formador". (Lavezzi)

El Gigante y la ampliación:

"Estamos trabajando en un proyecto de ampliación del estadio y de reacomodamiento de los sectores. También haremos hincapié en la infraestructura de Baigorria y Arroyo Seco, donde queremos tener canchas de césped sintético. Con respecto al Gigante hay que proyectarse de que Argentina puede ser sede del Mundial 2030 y tenemos que trabajar seriamente para que Rosario Central sea la opción mundialista y para ello también es muy bueno tener diálogo con Gonzalo Belloso, que está en la Conmebol. Y creemos que la sede del club debe estar en el estadio". (Marty)