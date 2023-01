Martínez: "No sé lo que piensa el hincha de mí, trato de dar siempre lo mejor"

Creo que buena, la verdad que no me puedo quejar. No sé qué es lo que piensa el hincha sobre mí, pero yo trato de dar siempre lo mejor. Cuando se dieron cosas buenas o malas siempre agaché la cabeza, me aferré a mi familia y seguí para adelante. El fútbol es así, que no te da tiempo para ralajarte.

Jugaste con todos los técnicos que tuviste, pero hay hinchas que te discuten. ¿Sos de darle importancia a las redes sociales?

No. A esta altura y con la experiencia que tengo no le doy tanta importancia a eso, sino que me enfoco en el día a día, de estar bien físicamente porque el fútbol argentino es muy exigente. Después, en la cancha trato de dar siempre el máximo por mis compañeros, por el técnico, porque la confianza que a uno le dan la debe responder dentro de la cancha.

Hablaste de cosas buenas y malas y en la cancha te tocó vivir reproches y otras veces aplausos. ¿Para eso también el jugador tiene que tener la cabeza preparada?

Seguro. A veces es difícil abstraerse, pero nosotros somos profesionales y tenemos que hacerlo. Pero al hincha de Central no tenemos nada para decirle más que agradecerle porque en las buenas y en las malas nos banca llenando la cancha. No hay palabras para agradecer esas cosas, sólo demostrar dentro de la cancha.

Hace seis meses llegó Cortez, Ciccioli está en la selección sub-20, ¿cómo es la competencia por el puesto?

Es algo que nos viene muy bien a todos. No es que uno pueda relajarse, pero mientras haya competencia todos crecemos, por lo menos lo vivo de esa forma. Ismael (Cortez) es un chico que se esfuerza, que quiere aprender todos los días y tanto para él como para mí es muy bueno que exista esta competencia.

Te quedan seis meses de contrato, ¿es algo en lo que pensás?

Estoy tranquilo, metido de lleno en la pretemporada y sabiendo que se viene un semestre importante. Ojalá que nos vaya bien a todos, que es lo único importante.

¿Qué te dejaron estos primeros 90 minutos del equipo en Chile?

Fue el primer partido. Ellos venían jugando y nosotros intentamos agarrar la idea del entrenador. Sacamos cosas positivas y otras que sabemos que tenemos que seguir mejorando porque veníamos de muchos doble turno. Como sea, hay que darle para adelante.

¿Se puede sacar algún tipo de conclusión ya en un primer partido de pretemporada?

Sí, se sacan cosas en claro. Por ejemplo, cómo ajustar las líneas, cómo achicar, cómo estar mejor parado para lograr solidez y un mayor volumen de juego. Pero son los primeros minutos de pretemporada, más allá de la tensión que hubo porque jugamos con uno de los equipos más grandes de Chile.

Después del partido Russo dijo “si alguien esperaba que jugáramos bien estaba equivocado”, ¿coincidís?

Sí, porque no es lo mismo una práctica que jugar 90 minutos formales contra un buen equipo. Creo que después del gol de ellos nos soltamos un poco más, nos animamos a jugar y se vio un poco la idea que queremos.

Damián Martínez

¿Notaste algún cambio de un entrenador a otro o en tu posición los secretos son similares, independientemente del técnico que haya?

Siempre buscamos un orden, tener las líneas juntas y Russo lo que nos pide son transiciones rápidas. En mi posición es siempre lo mismo, tratar de ser agresivo, pasar cuando pueda, pero muchas veces depende de la postura del otro equipo. De a poco vamos conociendo la idea que tiene Miguel.

En lo personal, ¿en qué momento te agarra este presente?

Me siento bien. Terminé jugando de buena forma y uno tata de seguir con esa confianza. Sé muy bien lo que representa jugar con esta camiseta porque es un club grande en el que en todos los partidos te exige ganar, y la intención es no relajarme nunca sino darle siempre para adelante.

¿Qué cosas te dejó la experiencia en el mundo Central en este tiempo que llevás en el club?

Como te decía, es un club grande que te exige salir a ganar siempre, que jugamos de local con 40 mil personas y uno se tiene que preparar en la semana para hacer las cosas bien porque no hay margen para relajarse. Ojalá que en el torneo que viene podamos hacer bien las cosas y darle alegría a la gente.