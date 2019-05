Martínez "dejaría" más de 3 millones de dólares

Todavía falta que Newell's entregue datos oficiales sobre el dinero que ingresará por la venta de la mitad del pase de Lisandro Martínez a Defensa y Justicia, que a su vez transfirió al defensor a Ajax de Holanda. Pero según trascendió, contabilizando los 650 mil que había cobrado en su momento por el restante 50 por ciento, la operación total sería por una cifra superior a los 3 millones de dólares, incluidos los derechos de formación.

Una fuente del club le había informado a Ovación el fin de semana pasado que Newell's cobraría de Defensa y Justicia por la mitad del pase un millón 700 mil dólares, además de los 150 mil por el derecho de formación. La cifra de por sí era superior al millón 500 mil dólares que se venía manejando.

Pero ayer se filtró que incluso cobraría más, a partir de gestiones que realizó la dirigencia rojinegra con Cristian Bragarnik, gerenciador de Defensa y Justicia. La negociación completa por el defensor sería entonces de más de 3 millones de dólares, sumando los 650 mil que ya había cobrado por la primera mitad del pase.

Martínez se encuentra desde el lunes en Holanda, donde firmó contrato con Ajax por cuatro temporadas, y publicó ayer un mensaje en las redes sociales. "He aprendido a ser agradecido y reconocer a cada uno de los que ayudaron en mi crecimiento...", escribió el defensor. "Quiero agradecer a Newell's Old Boys, el club que me abrió las puertas y me formó como jugador, del cual me llevo los mejores recuerdos", resaltó.