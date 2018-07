Martínez para Avellaneda, Barbieri hacia Arroyito

Lo que parecía una posibilidad, grande por cierto, de que Mauricio Martínez dejara Rosario Central se transformó en una chance más que concreta. Caramelo tiene todos los boletos comprados para continuar su carrera en Racing, lo que implicará que Miguel Barbieri, defensor de la Academia de Avellaneda, recale a préstamo en Arroyito. Está no sólo el visto bueno de parte de Edgardo Bauza, sino que las negociaciones se encuentran en un período prácticamente de definición. Sólo restan algunos pequeños detalles que podrían cerrarse hoy mismo.

La salida de Martínez obliga a la incorporación de un jugador que sea alternativa a Matías Caruzzo y Oscar Cabezas, hoy los zagueros titulares. Es que detrás de ellos está Marcelo Ortiz, quien si bien está haciendo la pretemporada viene de una larga inactividad producto de la lesión en la rodilla, por lo que debió ser operado. Y si este es el análisis que se hace en Central hoy es porque Martínez no iba a ser tenido en cuenta por el Patón como mediocampista central. De allí la idea de salir en busca de un jugador también en ese puesto (ver aparte).

La negociación ya está en marcha y en Central consideran que tal como se vienen dando las charlas, el acuerdo no tardará en llegar. Y eso incluirá lo que pretenden en Arroyito por Martínez, más la cesión a préstamo de Barbieri.

Si bien hay cuestiones finas aún por charlar, Central recibiría alrededor de 1,5 millón de dólares por Martínez. El club de Arroyito tiene el 50 por ciento del pase del futbolista, por lo que comparte los derechos económicos con Unión (propietario del 50 por ciento restante), pero sí tiene los derechos federativos. Esto es, Central decide dónde transferirlo.

Cuando Racing se interesó por Martínez desde la dirigencia consultaron a Bauza y el técnico no puso objeciones (desde que llegó dijo que no tenía intención de cortarle la carrera a nadie) y cuando el nombre de Barbieri apareció al Patón no le disgustó. Es más, allegados al DT le confiaron a Ovación que no sólo lo conoce, sino que lo tiene muy bien considerado.

Central le había comprado a Unión el 50 por ciento de Martínez, pero en septiembre los canallas tenían la obligación de abonar un millón de dólares más para cerrar la operación tal como había sido acordada. Es por eso que ante el interés de Racing ni lo dudaron. Eso sí, Central negociará solamente su parte, pero Racing sí o sí deberá arreglar con los tatengues la otra parte. "Hay un dinero que se le debe a Unión pero la forma en la que arreglen entre ellos es algo que a Central no le compete. Cada uno negociará por su lado", le confiaron ayer a este diario.

Más allá de la intención de no querer cortarle la carrera a nadie, Bauza notó en lo que va de la pretemporada que Martínez no es el volante central que necesita el equipo para jugar al lado de Néstor Ortigoza. De hecho antes de emprender el retorno de Costa Rica el Patón le dijo a Ovación en una entrevista que era "algo lento", aunque ello no le iba a quitar posibilidades. Lo cierto es que el técnico quiere un volante central de determinadas características que, a su criterio, el ex Unión no tiene.

También hubiese sido una alternativa para la zaga central, pero en esa posición hoy el Patón parece decido a contar con Caruzzo y Cabezas. De esta forma Martínez iba a quedar relegado en la consideración del DT.

En lo que tiene que ver con Barbieri, tuvo bastante rodaje en la última temporada, especialmente antes de la llegada de Alejandro Donatti. El defensor de 24 años (24 de agosto de 1993) actuó en 17 de los 27 partidos de la Superliga.

Con el jugador Central tiene prácticamente todo acordado de palabra y una vez que se cierre todo con Racing sólo será cuestión de trasladar todo a los papeles. Así las cosas, en Arroyito todo está planteado como para que Martínez parta hacia Avellaneda y que Barbieri venga hacia Rosario.