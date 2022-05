Malvestiti es el nuevo DT de Central Córdoba

El charrúa jugará 2 partidos en 5 días por la Primera C: el viernes visitará a San Martín y el martes recibirá a El Porvenir.

Después de la derrota que le propinó Real Pilar 1-0 y el flojo rendimiento en las últimas fechas, la dirigencia de Córdoba confirmó a Edgardo Malvestiti como el nuevo DT del charrúa. El Chueco estará acompañado por Luciano Vázquez como ayudante de campo y el resto del cuerpo técnico, será el mismo que venía trabajando con Juan Rossi. El equipo se ubica en el puesto 13 con idéntica cantidad de puntos y quedó muy lejos de la lucha por el primer puesto.

Malvestitichueco4.jpg Presentación. El presidente Carlos Lancellotti le dio la bienvenida a Edgardo Malvestiti.

“La dirigencia me llamó y me confirmó como técnico apenas finalizó el partido ante Real Pilar me hice cargo del plantel y vamos a apuntar para llegar de la manera al cotejo del viernes ante San Martín. Después nos enfocaremos para jugar el martes ante El Porvenir en nuestra cancha. Volví al club después de 31 años y es una sensación maravillosa. En la temporada 91 fui campeón de la Primera B y logramos el ascenso a la B Nacional. ”, confió Edgardo Malvestiti, técnico del matador.

Malvestitichueco1.jpg DT y capitán. Malvestiti saluda a Paulo Killer en la previa del entrenamiento en el Gabino Sosa.

El flamante DT se refirió al primer día de trabajo. “Me encontré con un plantel golpeado por los resultados pero a la vez con las ganas de salir de esta incómoda situación que están atravesando. Córdoba tiene varios jugadores experimentados, conocen muy bien la categoría y mi trabajo será levantarlo anímicamente. De la única manera para salir de esta situación es trabajar día a día para llegar en la mejor al cotejo ante San Martín. Hay que aprovechar al máximo los días que tenemos por delante y tratar de cambiar la historia de los últimos resultados adversos ”, dijo Malvestiti con pasado en Córdoba y Newell’s.

Tras la mala campaña, Córdoba se inclinó por Malvestiti en lugar de Juan Rossi para enderezar el rumbo del equipo en el presente torneo de la Primera C.

Al matador le resta disputar 7 cotejos y quedar libre; en un torneo parejo con Malvestiti dará pelea hasta el final. “El plantel tiene una linda revancha para revertir esta situación”, afirmó el DT.