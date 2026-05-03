Primera C: Leones FC tropezó ante Atlas, pero demostró que es un equipo competitivo

Leones FC perdió la chance de subirse a la punta de la zona B del campeonato de Primera C al perder 3 a 2 como visitante ante Atlas en la décima fecha del torneo y además dejó una racha de cinco partidos sin derrotas, con tres triunfos y dos empates.

El equipo conducido por Franco Ferlazzo dio su segundo paso en falso en el año ya que su única derrota había sido en la cuarta fecha por 4 a 1 en la cancha de Unión de Arroyo Seco, donde hace las veces de local.

Más allá de este tropezón, el Rey de la Selva armó un gran plantel para la categoría ya que fue muy bien armado desde sus inicios y en forma muy inteligente. Porque se nutrió con jugadores con pasado en primera como Juan Vieyra, Denis Rodríguez, Acevedo y el Cabezón Benítez, sumado a los chicos que hicieron un buen recorrido en la reserva de Central como Bonesso y Gonzalo González, y además con gente que conoce la categoría como Mario Senra (ex Central Córdoba) y Franco Tanneur (ex Argentino). Y casi con seguridad, al final del camino lo encontrará en una posición de privilegio y hasta quizás peleando por uno de los ascensos.

“Son decisiones”, era una de las frases de cabecera del recordado Miguel Russo. Y Franco Ferlazzo, quien está para tomarlas, propone todos los partidos un fútbol noble, respetando la pelota por el piso como le gusta a la gente y quizás a veces el juego de la categoría y los terrenos no lo ayudan.

Bienvenido sea el riesgo y esta actitud. Pero ante Atlas, si bien monopolizó la pelota, no encontró los caminos hacia el arco del experimentado Grieger y pagó caro los errores defensivos que llevaron al equipo Marrón (que hizo 4 goles en 9 partidos) a meter tres goles en un partido donde jugó, con los adicionales, más de una hora con un jugador más.

Un partido muy entretenido

El partido se abrió a los 5’ con un gol de pelota parada de Gustavo Brito. Lo empató Patricio Acevedo a los 13’, a los 34’ llegó la roja para Celín, pero el local aprovechó un fallo de Rodrigo Quinteros para que a los 38’ otra vez Brito adelantara a Atlas que se fue ganando 2 a 1 a los vestuarios.

En la segunda mitad el formato no cambió. Leones FC fue en busca de la igualdad con sus credenciales y sin apelar al pelotazo, algo que en determinados momentos tendría que hacer, como hizo sobre el final, cuando las otras puertas se cierran. Sobre los 63’, en una contra, Federico González aumentó la ventaja para Atlas. Y a los 80’ cuando Ferlazzo apeló al doble 9, el ingresado Diego Barrionuevo puso al Rey de la Selva en partido, que casi lo empata a los 82’ tras un tiro libre de Acevedo que se fue muy cerca.

Lo cierto es que más allá de esta derrota, el balance en esta primera experiencia es más que positivo. Seguramente con el correr de los partidos cuando vaya sumando minutos en la categoría aprenderá de sus propios errores y aceptará que en determinados momentos tendrá que dejar el frac en el placard y ponerse el traje de fajina para poder sumar.

Formación de Leones F.C.

Leones FC formó con: Lucas Alegre; Patricio Acevedo, Román Elsegood (84’ Lautaro Giménez), Rodrigo Quinteros y Mario Senra (84’ Cristian Ortigoza); Franco Tanneur (68’ Leandro Duarte) y Marcos Benítez; Denis Rodríguez, Juan Ignacio Vieyra (73’ Diego Barrionuevo) y Cristian Bonesso; Gonzalo González.