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Pocho Lavezzi habló sobre su regreso frustrado a Rosario Central: "Quería jugar en Central y no me llamaron"

En una charla íntima con Migue Granados, el ex futbolista apuntó a internas políticas en Rosario Central y repasó su vínculo con ex compañeros de la Selección argentina

5 de mayo 2026 · 10:57hs
Pocho Lavezzi habló sobre su deseo frustrado de volver a jugar en Rosario Central

Pocho Lavezzi habló sobre su deseo frustrado de volver a jugar en Rosario Central

El ex futbolista Ezequiel “Pocho” Lavezzi fue uno de los invitados al programa de streaming de Migue Granados en el canal Olga. A sus 41 años, disfruta de su presente lejos de las canchas, aunque continúa generando interés mediático, especialmente cuando habla de Rosario Central. En este sentido, durante la entrevista, Lavezzi volvió a referirse a su deseo frustrado de jugar en el club rosarino y confesó que siempre tuvo la intención de vestir la camiseta “canalla”, pero que nunca recibió el llamado para concretarlo.

En un mano a mano íntimo, el ex delantero habló sobre distintos aspectos de su vida personal. Se refirió a su familia, a problemas de adicciones y a su salud mental: “Sigo en tratamiento, pero pasé por momentos difíciles, por querer disfrutar cosas que no me hacían bien. Por suerte tuve a mi familia y gente cercana que me ayudó a tomar decisiones para mejorar. Mi hijo me sentó y me dijo un montón de cosas”, expresó.

En ese contexto, también fue inevitable la pregunta sobre un posible regreso a Rosario Central, así como su relación con Ángel Di María y otros excompañeros de la selección Argentina.

Cabe recordar que Lavezzi ya había manifestado en otras ocasiones su frustración por no haber podido volver al club. En 2023, durante una transmisión junto a Sergio Agüero, mientras reaccionaban a un partido entre Paris Saint-Germain y Bayern Múnich por la UEFA Champions League, aseguró que no pudo jugar en Central porque “nunca” lo llamaron.

>> Leer más: El Pocho Lavezzi reveló el motivo por el que no pudo jugar en Central, como era su deseo

Pocho Lavezzi sobre su regreso a Rosario Central

Durante la charla, Migue Granados le preguntó a Ezequiel Lavezzi cuándo tomó la decisión de retirarse del fútbol. El exj ugador de la selección Argentina recordó que ese momento estuvo muy ligado a su frustrado regreso a Rosario Central.

“El último año en China yo quería jugar en Central y no me llamaron. Y cuando me llamaron, yo ya había hecho las declaraciones de que no jugaba más, y ahí dije que no”, comenzó explicando.

Además, reveló que había dejado una cláusula especial en su contrato: “Yo había puesto en el contrato con los chinos que podía dejar el fútbol o, si jugaba en Central, me podía ir”.

Ene se sentido, Lavezzi dio su suposición sobre por qué nunca se concretó ese regreso: “Mi hermano estaba metido en la política del club y la gente que estaba del otro lado pensaba que yo quería ir con él”.

Sin embargo, aclaró que siempre intentó mantenerse al margen de la carrera política de Diego: “Mi hermano tomó esa decisión y yo le dije: ‘Mirá que yo no te voy a ayudar nunca, eso es un tema tuyo. Yo no me voy a politizar con nadie, yo juego a la pelota’”.

Finalmente, cerró: “Y bueno, no me llamaron”.

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>> Leer más: Aseguran que el Pocho Lavezzi será padre por segunda vez

Pocho Lavezzi sobre su relación con Di María

En el mano a mano con el conductor de Olga, Ezequiel Lavezzi también se refirió a su vínculo con el plantel de la selección Argentina y a la relación que mantiene con varios de sus ex compañeros.

“Con Ángel Di María somos amigos”, aseguró. Además, agregó: “Me sigo hablando con todos los chicos”.

Ante la consulta de Granados sobre si todavía mantienen un grupo , Lavezzi explicó: “Teníamos un grupo, pero ahora ya no lo usamos. Hablamos más personalmente”. Por último, también mencionó su relación con Lionel Messi: “Hace mucho que no nos vemos, pero somos amigos”.

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