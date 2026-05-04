Futsal de AFA: Central perdió y le da la espalda al torneo de Primera C en 2026

Central cayó por 5 a 3 como visitante de Ci.De.Co y está entre los últimos en la tabla de posiciones.

Central no puede levantar cabeza en el 2026 en el Futsal de AFA.

Por la sexta fecha de campeonato de primera C del Futsal de AFA, Central cayó por 5 a 3 contra Círculo de Comunidad de Lanús, más conocido como Ci.De.Co, y no puede levantar su nivel en 2026 en la tercera categoría en el el nivel nacional.

Los goles canallas fueron convertidos por Franco García, en dos oportunidades, y Gerónimo Gallo. Con esta derrota los auriazules ocupan la última posición con solamente dos puntos (2 empates y 4 derrotas) junto a Universidad Nacional de la Matanza y Villa Malcolm.

Los auriazules debutaron con una derrota frente a Deportivo Morón (V) 0-2 y luego enfrentaron a Deportivo Merlo (L) 1-1 (gol de Facundo Del Rey), Villa Modelo (V) 2-5 (tantos de Patricio Scarabino y Leandro Ruiz), El Talar (L) 2-4 (Scarabino y Valentín Novoa) y Primera Junta (V) 2-2 (Gerardo Battistoni y Baldomero Serra)

Su próximo compromiso será en condición de local contra Gimnasia y Esgrima de Vélez Sarsfield.

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Formación de Central

Los de Arroyito presentaron esta alineación inicial: Marcos Ariel Segura (arquero); Gaspar Gurdulich, Franco García, Joaquín Osia y Baldomero Serra.

Como suplentes iniciaron: Agustín Graglia (arquero), Tomás Benjamín Avalos, Patricio Scarabino, Gerónimo Gallo, Rodrigo Ignacio Lioi, Leandro Emanuel Ruiz, Blas Fernández, Valentín Novoa y Facundo Del Rey. DT: Silvio García.