El hincha que golpeó al periodista y DT Luis Ventura dijo que no sabía a quién agredía y pidió perdón

La agresión contra Luis Ventura

El ataque, que se viralizó rápidamente por redes y medios, generó una ola de repudio generalizado. Ventura de 69 años, terminó con la cara hinchada y debió abandonar el estadio tras recibir atención médica.

“Me lo crucé de frente, venía con una silla y pensé que me iba a pegar. No soy boxeador ni practiqué boxeo, fue una reacción del momento”, explicó Bogado, quien también reconoció que podría haber causado un daño irreparable: “Sí, fui consciente de que podría haberlo matado”.

“No me di cuenta de que era él, estoy en contra de la violencia” “No me di cuenta de que era él, estoy en contra de la violencia”

El hincha negó ser parte de la barrabrava de Central Ballester y aseguró que no tiene vínculos con los dirigentes del club: “Mi familia es laburante, no somos un clan. Me merezco el derecho de admisión, no entro más a la cancha y eso lo acepto. Le pegué a una persona a la que no tenía que pegarle”, dijo.

Y remató: “Me arrepiento porque Luis es un señor grande, no soy ejemplo para mis hijos. Está pasando un mal momento mi familia, y yo no estoy orgulloso de lo que hice”.