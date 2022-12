Los comerciantes del centro no quieren festejos masivos con Messi y Di María en el Monumento

Messi y Luis Suárez coincidieron en el Barcelona desde 2011, cuando el uruguayo se incorporó a la entidad culé tras un traspaso de 81 millones de euros desde Liverpool. Allí, forjó una fuerte amistad con Messi y fueron varias las oportunidades en que compartieron festejos en familia.

@NacionalRosario

Suárez no sería el único ex compañero de Messi que viajaría a festejar la Navidad junto al mejor futbolista del mundo. Se filtró que ya se encuentra en Argentina el crack español Andrés Iniesta, ex compañero de Messi en Barcelona y campeón del Mundo con España en Sudáfrica. Se especula con que también se sumará a la mesa navideña en Kentucky. La amistad se cimentó a lo largo de los años durante los que vistieron la camiseta del club culé y disfrutaron las mieles del éxito.

Mientras tanto, varios simpatizantes continúan ubicados detrás de un vallado ubicado frente a la entrada del country Kentucky esperando poder ver en algún momento del día a Lionel Messi.

"Todavía no salió. Esperamos verlo, no para pedirle nada sino para agradecerle", dijo a Canal 3 uno de los hinchas vestido con la camiseta de la selección.

Messi llegó a Rosario el mismo martes después que la caravana de los campeones del mundo -planeada desde el predio de la AFA en Ezeiza hasta el Obelisco. fuera suspendida tras algunos incidentes. Horas antes lo había hecho su esposa Antonela Roccuzzo junto a sus hijos Mateo, Thiago Y Ciro, mientras que los padres del capitán del seleccionado lo hicieron este jueves.