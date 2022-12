Messi prepara la mesa navideña en Kentucky para sus grandes amigos del fútbol

Los comerciantes del centro no quieren festejos masivos con Messi y Di María en el Monumento

Este jueves se confirmó que llegará un vuelo privado desde Montevideo, Uruguay, y, si bien el director del Aeropuerto Internacional Rosario (AIR), Eduardo Romagnoli, se cuidó de no confirmarlo, es una verdad a voces, que en el entorno de Messi se susurra por lo bajo, que en el avión viaja el delantero uruguayo Luis Suárez y su familia. Leo y el Pistolero son amigos íntimos desde que jugaron en Barcelona, por lo que la hipótesis no es descabellada.

Suárez no sería el único ex compañero de Messi que viajaría a festejar la Navidad junto al mejor futbolista del mundo. Se filtró que ya se encuentra en Argentina el crack español Andrés Iniesta, ex compañero de Messi en Barcelona y campeón del Mundo con España en Sudáfrica. Se especula con que también se sumará a la mesa navideña en Kentucky. La amistad se cimentó a lo largo de los años durante los que vistieron la camiseta del club culé y disfrutaron las mieles del éxito.

Messi aprovecha estos días de descanso junto a su familia y amigos, tras ganar en Qatar, antes de regresar a los entrenamientos con el Paris Saint-Germain (PSG).