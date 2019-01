"Con la llegada de Cristian Insaurralde, Newell’s se retira del mercado de pases, excepto que llegue una oferta de compra por Luis Leal que no sea menor a un millón de dólares. Y con esta transferencia se liberaría el cupo de extranjeros para el arribo del colombiano Juan Daniel Roa, mediocampista con el que tenemos todo acordado y sería el único movimiento que haríamos”, le confió anoche el vicepresidente rojinegro Cristian D’Amico a Ovación.

Así, el nombre de Luis Leal tomó protagonismo y de su continuidad o no dependerá si Newell’s suma al único futbolista que tiene en consideración en el cierre del libro de pases: Roa.

Ayer no fueron buenas las novedades en el campamento rojinegro tras lo que fue el intenso empate 1 a 1 ante Boca, del pasado domingo en el Coloso. Porque el costo del gran esfuerzo en ese partido fue la baja por tres semanas de Francisco Fydriszewski, producto de una distensión en el bíceps izquierdo. Esta dolencia no solo lo margina del cotejo del domingo ante Unión en la capital de la provincia, sino que lo saca de la consideración para el gran clásico ante Central, del próximo 10 de febrero. Una situación que obviamente le abre la puerta de la titularidad a Luis Leal, por el que hoy podría llegar una oferta para que emigre, por lo que su continuidad en el Parque no está garantizada. La Pantera podría partir.

Fydriszewski fue de la partida ante los xeneizes y fue a todas las pelotas con su habitual enjundia. Pero sobre el cierre de la primera etapa picó a buscar un pase largo y sintió una molestia en el bíceps izquierdo. Enseguida fue suplantado justamente por Luis Leal. Pero ayer tras la realización de los estudios por imágenes se confirmó el grado de la lesión. El parte médico precisó que el Polaco padece una "distensión en el bíceps izquierdo, que le demandará tres semanas de recuperación”.

Este escenario le hace recalcular el ataque a Bidoglio, que para el inicio había elegido a Fydriszewski, y ahora la puja por ser el nueve leproso será entre Leal y Oviedo. Claro que el DT primero deberá elegir al sustituto del Polaco para la visita del domingo al tatengue, pero después tendrá que definir al centrodelantero para el clásico del domingo 10 de febrero en el Coloso ante Central.

Pero hay un par de ingredientes más para incorporar a esta novela para cubrir el puesto de nueve rojinegro. Primero, hoy llegará al país desde México el flamante refuerzo Cristian Insaurralde (ver aparte), que puede jugar por afuera o en el centro del ataque. Y si bien es complejo que esté disponible para Unión, sí sería opción para el derby.

También hay que decir que Leal es una opción más que potable para ser el centrodelantero leproso. Claro que su continuidad en el Parque aún no está definida. Porque hoy o mañana la dirigencia espera novedades en cuanto a la llegada de una oferta para comprar al atacante portugués y en ese caso podría emigrar. Y esto para Newell’s significaría abrir un cupo de extranjeros y en este escenario se sumaría inmediatamente el volante colombiano Juan Daniel Roa (Independiente Santa Fe de Bogotá).

Mientras que la otra opción válida de nueve que hay en el plantel es Alfio Oviedo, el paraguayo que realizó una gran pretemporada y tiene un buen concepto de parte de Héctor Bidoglio. Por Oviedo consultó Belgrano, pero la gestión no prosperó y todo indica que seguirá en el Parque.

Así, Newell’s tendrá 48 horas para terminar de cerrar el libro de pases. Ver si llega alguna oferta de último momento por Leal, que anoche desde su círculo íntimo aún no manejaban, y si finalmente se le abre el cupo de extranjeros para contratar a Roa.

En tanto, el juvenil Lisandro Cabrera será cedido a préstamo a Cúcuta de Colombia, sin cargo y con una opción alta de compra, con la intención de darle rodaje.

Hoy puede ser un día decisivo en cuanto a las últimas definiciones del mercado de pases.